Прижились почти в каждом доме: советские лайфхаки, которые знает каждый

На современном рынке бытовых товаров можно найти средство на любой случай. Однако многие люди до сих пор ловят себя на мысли, что в быту автоматически повторяют действия своих родителей или бабушек, которые принесли их с собой со времён СССР.

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Некоторые советские бытовые лайфхаки оказались настолько простыми в исполнении, дешевыми и при этом эффективными, что они легко выдержали испытание временем, пережили дефицит и остаются актуальными даже в наше время. OBOZ.UA рассказывает, какие приемы стоит позаимствовать для своей повседневной жизни и сейчас.

Использование соды и уксуса вместо бытовой химии

Этот дуэт натуральных продуктов способен заменить половину дорогой химии для уборки дома. Особенно если загрязнения умеренные. Пищевая сода идеально отмывает жирный налет с посуды и дезинфицирует сантехнику, не оставляя царапин. Уксус, в свою очередь, мгновенно растворяет накипь в чайнике, удаляет известковый налет с кранов и возвращает блеск стеклянным поверхностям.

Прокаливание соли на чугунной сковороде

Чугунная посуда славится своей долговечностью, но требует особого ухода – об этом знали еще в советские времена. Чтобы очистить такую сковороду от застарелого нагара и вернуть ей естественные антипригарные свойства, на нее насыпают толстый слой обычной каменной соли и хорошо прожаривают на огне. Соль впитывает в себя остатки старого жира и грязи, после чего посуду достаточно просто протереть и слегка смазать маслом.

Сушка обуви с помощью старых газет

Когда после ливня или снегопада вы приходите домой в мокрых ботинках, можно, конечно, воспользоваться современной электросушилкой для обуви. Но такое устройство может испортить деликатную кожу. Поэтому на помощь приходит проверенный метод: внутрь обуви нужно плотно засунуть скомканную газетную бумагу. Газеты моментально впитывают лишнюю влагу, помогают сохранить правильную форму обуви и не дают ей деформироваться во время высыхания.

Хранение лука в капроновых колготках

Этот метод хранения урожая когда-то казался вынужденной мерой, но с точки зрения физики он безупречен. Капроновая сетка, из которой шьют колготки, обеспечивает идеальную вентиляцию, благодаря чему лук не задыхается, остается сухим и месяцами не гниет. Чтобы было удобно доставать овощи, после каждой луковицы завязывали узел, образуя длинные вертикальные гирлянды, которые развешивали в кладовых.

Использование хозяйственного мыла для стирки и дезинфекции

Непривлекательный брусок коричневого цвета со специфическим запахом и сегодня остается незаменимым средством во многих домах. Благодаря высокому содержанию щелочи хозяйственное мыло легко выводит стойкие жирные пятна, с которыми не справляются современные стиральные порошки. Кроме того, оно обладает мощными антибактериальными свойствами, поэтому им часто моют пол или очищают поверхности после работы с сырым мясом.

Чистка серебра и мельхиора зубным порошком или пастой

Советские столовые приборы из мельхиора или любимые серебряные украшения со временем неизбежно темнеют из-за окисления. Быстро вернуть им первоначальный блеск помогает обычная белая зубная паста или порошок, нанесенные на старую зубную щетку. Мягкие абразивные частицы пасты деликатно счищают темный налет за считанные минуты, не повреждая металл.

Использование активированного угля в качестве поглотителя запахов в холодильнике

Если в холодильнике появился специфический запах от блюд, совсем не обязательно покупать специальные химические освежители. Достаточно поставить на одну из полок небольшую открытую посуду с несколькими раздавленными таблетками обычного активированного угля. Являясь мощным природным сорбентом, уголь быстро впитает все неприятные запахи и очистит воздух в замкнутом пространстве.

Парафин или мыло для заклинивающей молнии

Если замок на куртке, сапогах или сумке начинает заедать или ходит слишком туго, проблему можно решить за несколько секунд без похода в мастерскую. Нужно просто несколько раз провести по металлическим или пластиковым зубчикам молнии кусочком сухого туалетного мыла или обычной парафиновой свечи. Это создает тонкую невидимую смазку, после чего бегунок начинает скользить легко и плавно.

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