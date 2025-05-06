Почему в СССР на почти 20 лет забыли о Дне победы и сколько раз проводили парады

Победа во Второй мировой войне была для Советского Союза одним из самых значимых событий. Впрочем, парадоксально, что в первые два десятилетия после 1945 года День победы практически не отмечали на государственном уровне.

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Праздничные мероприятия были ограниченными, военные парады – единичными, а 9 мая долгое время оставалось обычным рабочим днем. Почему в СССР на почти 20 лет забыли о Дне победы – читайте в материале OBOZ.UA.

Большой парад победы

В 1945 году СССР громко отпраздновал капитуляцию нацистской Германии. День победы ознаменовался фейерверками по всей стране, а уже 24 июня в Москве на Красной площади состоялся грандиозный парад победы, который стал символом триумфа над фашизмом. Однако уже в 1947 году праздник потерял статус выходного дня.

Причины этого молчания крылись в глубокой травме, которую пережило советское общество. Десятки миллионов погибших, разрушенные города и села, сломанная судьба целого поколения – все это делало любую "торжественность" болезненной. В то время в государственной пропаганде доминировали другие акценты: восстановление, индустриализация, борьба с "врагами народа", а не осмысление военной трагедии.

Празднование Дня победы

До 1965 года в СССР не проводили ни одного парада победы, кроме первого в 1945 году. Публичные мероприятия были редкими, а военные парады, которые сейчас являются обязательным элементом российской пропаганды, в советские времена оставались исключением. Всего в СССР было всего четыре парада ко Дню победы:

24 июня 1945 года – исторический парад победы;

9 мая 1965 года – первый парад после 20-летнего перерыва, организованный Леонидом Брежневым;

9 мая 1985 года – к 40-летию победы;

9 мая 1990 года – последний советский парад.

Эти парады были скорее исключительными событиями, чем ежегодной традицией. Основные акценты в праздновании делали на мирных мероприятиях: встречах с ветеранами, возложении цветов, концертах, тематических выставках.

Эпоха Брежнева

В 1965 году День победы снова стал государственным праздником, на этот раз со статусом выходного дня. Леонид Брежнев, начавший формировать культ "великой победы", осознал ее мощный мобилизационный и пропагандистский потенциал.

С тех пор 9 мая стало постепенно превращаться в день советского триумфа, уже без трагизма первых послевоенных лет. Появилась традиция массовых праздников, фильмов о войне, мемуаров маршалов, которые закрепляли миф о "величии победы", часто умалчивая реальную цену.

Важно понимать, что главным военно-политическим праздником в СССР был не День победы, а годовщина Октябрьской революции, которую ежегодно отмечали 7 ноября. Именно к этой дате организовывали обязательные военные парады, которые должны были демонстрировать не столько победы прошлого, как готовность СССР к мировой революции и соревнования с Западом.

В День победы же армия не маршировала так регулярно, вплоть до новейшей российской практики, которая сделала из 9 мая культовый ритуал.

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