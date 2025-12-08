Почему в СССР на Новый год дети массово были снежинками и зайчиками: объяснение

В семейном архиве, вероятно, каждой украинской семьи есть детские фотографии с новогодних утренников, которые во времена СССР устраивали в каждом детском саду и школе. Хотя по сути они были довольно похожими на современные, сейчас удивляет ограниченный выбор костюмов, в которые наряжали детей для праздника.

Видео дня

В основном девочек одевали снежинками, а мальчиков – зайчиками. Почему именно эти два образа встречались чаще всего, разбирался OBOZ.UA.

Конечно, случались и другие костюмы, которые надевали дети на новогодние утренники. Это могли быть и космонавты, и персонажи детских фильмов, такие как Буратино с Мальвиной, можно было встретить образы белочек, лисичек, мушкетеров, принцесс и так далее. Но они скорее были исключением среди снежинок и зайчиков.

Но почему именно эти образы стали настолько популярными в СССР? Оказывается, причина тому была вполне прагматичная.

Спрос на такие костюмы объяснялся тем, что их было легче всего изготовить собственноручно. И это играло решающую роль во времена, когда прокатов праздничных нарядов просто-напросто не существовало. Более того, в пустых советских магазинах невозможно было приобрести материалы для их изготовления. Поэтому выкручивались с помощью того, что было под рукой.

Девочкам достаточно было белого платья и банта, украшенных блестящей мишурой, которая имитировала снег. С мальчиками тоже было несложно: мамы крепили к белым шапочкам ушки, которые мастерили из остатков ткани и набивали ватой, усилив конструкцию проволокой, а к шортикам пришивали маленькие хвостики. Их также формировали из комка медицинской ваты. Именно поэтому на советских фото с новогодних утренников дети выглядят так похоже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие странные подарки дарили друг другу люди в СССР на Новый год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.