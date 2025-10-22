УкраїнськаУКР
Почему в СССР массово боялись стоматологов: как лечили зубы в то время

Почему в СССР массово боялись стоматологов: как лечили зубы в то время

Советская стоматология, в отличие от западной, никогда не ставила своей целью делать людей красивыми или счастливыми; ее основной задачей было устранение острой боли и обеспечение базовой функциональности. Результатом такого подхода стал массовый страх перед стоматологическими кабинетами, который глубоко укоренился в сознании нескольких поколений.

Для многих граждан визит к дантисту был вынужденным шагом, к которому прибегали только тогда, когда боль становилась невыносимой. При этом уровень гигиены был крайне низким: исследование 1960-х годов показало, что лишь 25% населения регулярно чистили зубы, тогда как 40% не делали этого вообще.

Почему в СССР мало кто чистил зубы

Несмотря на наличие зубных паст, таких как "Жемчуг" (популярных благодаря разработке для космонавтов) и различных видов зубного порошка ("Мятный", "Детский", "Особый"), большинство граждан пренебрегали регулярным уходом. Те, кто пытался самостоятельно поддерживать здоровье ротовой полости, часто прибегали к народным средствам. Зубной камень размягчали перекисью водорода и чистили содой, а для отбеливания использовали хозяйственное мыло, свежую древесную золу, кусочки редьки и таблетки активированного угля. Низкий уровень профилактики был одной из главных причин катастрофического состояния зубов.

Почему в СССР массово боялись стоматологов: как лечили зубы в то время

Техническая отсталость

Ситуация усугублялась значительным техническим отставанием стоматологии. До революции российское зубоврачебное дело считалось одним из лучших в мире, предлагая фарфоровые пломбы и коронки, однако советская власть эти достижения быстро нивелировала. В 1950-х годах начали появляться электроприводные бормашины, но до 1960-х все еще использовались ножные аналоги. Даже электрические машины работали на низких оборотах, имели проблемы с охлаждением и были слишком шумными. Сверление было долгим и невыносимо болезненным, поскольку низкие обороты и отсутствие качественного охлаждения приводили к тому, что пациенты часто чувствовали запах "жженой кости".

Боль и страх в стоматологии

Самым большим источником страха было отсутствие эффективного обезболивания. Шприцы и стоматологические иглы были дефицитом, и анестезию (Новокаин, позже Лидокаин) часто делали только при удалении коренных зубов. Молочные зубы детям вырывали "вживую", а сверление взрослым проводили без обезболивания. Новокаин к тому же действовал не на всех. Ситуацию осложняло отсутствие рентгеновской диагностики во многих кабинетах. Врач, не имея снимка, был вынужден ориентироваться лишь на крики пациента, что делало лечение фактически неконтролируемым и травматичным процессом.

Почему в СССР массово боялись стоматологов: как лечили зубы в то время

Если обычной пломбой обойтись было невозможно, применялась архаичная и опасная методика: в зуб клали мышьяк и закрывали его временной пломбой. Пациент должен был ходить с мышьяком два-три дня, пока не отомрет нерв. К сожалению, это часто приводило к отмиранию тканей слизистой оболочки и даже челюсти. Постоянные пломбы из цемента плохо держались и были негерметичными, что приводило к быстрому развитию вторичного кариеса. На эстетику (цвет пломб) никто внимания не обращал.

Золотые зубы в СССР

Советская стоматология полностью проигнорировала мировую революцию в зубной технике, привнесшую керамику и эстетические материалы. Если остатки зубов требовали восстановления, устанавливались тяжелые несъемные коронки. Люди с достатком могли себе позволить золотые коронки, которые парадоксально считались признаком достатка. Другие ходили со стальными (металлическими) коронками. Это пренебрежение к эстетике привело к тому, что многие советские люди приобрели привычку прикрывать улыбку рукой.

Несмотря на существование государственной программы санации (комплекса профилактических мероприятий), она в основном не соблюдалась, и помощь оказывалась преимущественно по обращению, а не профилактически. Как самостоятельная отрасль детская стоматология появилась лишь в 1980-х годах, после приказа об улучшении помощи населению. В рамках школьной диспансеризации были введены стоматологические осмотры, а в некоторых школах даже появились собственные кабинеты.

Школьные осмотры как травма

Однако даже эти профилактические осмотры превращались в психологическую травму. При приближении стоматолога со сверкающим зондом и зеркальцем ученики начинали дрожать. Иногда осмотр проводили прямо на уроке, а о состоянии зубов учеников сообщали публично. Не попасть из класса в кабинет считалось невероятным везением. Эта система, несмотря на бесплатность услуг, не смогла побороть глубокий страх и недоверие общества к зубным врачам.

