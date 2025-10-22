Почему в СССР массово боялись стоматологов: как лечили зубы в то время

Советская стоматология, в отличие от западной, никогда не ставила своей целью делать людей красивыми или счастливыми; ее основной задачей было устранение острой боли и обеспечение базовой функциональности. Результатом такого подхода стал массовый страх перед стоматологическими кабинетами, который глубоко укоренился в сознании нескольких поколений.

Для многих граждан визит к дантисту был вынужденным шагом, к которому прибегали только тогда, когда боль становилась невыносимой. При этом уровень гигиены был крайне низким: исследование 1960-х годов показало, что лишь 25% населения регулярно чистили зубы, тогда как 40% не делали этого вообще.

Почему в СССР мало кто чистил зубы

Несмотря на наличие зубных паст, таких как "Жемчуг" (популярных благодаря разработке для космонавтов) и различных видов зубного порошка ("Мятный", "Детский", "Особый"), большинство граждан пренебрегали регулярным уходом. Те, кто пытался самостоятельно поддерживать здоровье ротовой полости, часто прибегали к народным средствам. Зубной камень размягчали перекисью водорода и чистили содой, а для отбеливания использовали хозяйственное мыло, свежую древесную золу, кусочки редьки и таблетки активированного угля. Низкий уровень профилактики был одной из главных причин катастрофического состояния зубов.

Техническая отсталость

Ситуация усугублялась значительным техническим отставанием стоматологии. До революции российское зубоврачебное дело считалось одним из лучших в мире, предлагая фарфоровые пломбы и коронки, однако советская власть эти достижения быстро нивелировала. В 1950-х годах начали появляться электроприводные бормашины, но до 1960-х все еще использовались ножные аналоги. Даже электрические машины работали на низких оборотах, имели проблемы с охлаждением и были слишком шумными. Сверление было долгим и невыносимо болезненным, поскольку низкие обороты и отсутствие качественного охлаждения приводили к тому, что пациенты часто чувствовали запах "жженой кости".

Боль и страх в стоматологии

Самым большим источником страха было отсутствие эффективного обезболивания. Шприцы и стоматологические иглы были дефицитом, и анестезию (Новокаин, позже Лидокаин) часто делали только при удалении коренных зубов. Молочные зубы детям вырывали "вживую", а сверление взрослым проводили без обезболивания. Новокаин к тому же действовал не на всех. Ситуацию осложняло отсутствие рентгеновской диагностики во многих кабинетах. Врач, не имея снимка, был вынужден ориентироваться лишь на крики пациента, что делало лечение фактически неконтролируемым и травматичным процессом.

Если обычной пломбой обойтись было невозможно, применялась архаичная и опасная методика: в зуб клали мышьяк и закрывали его временной пломбой. Пациент должен был ходить с мышьяком два-три дня, пока не отомрет нерв. К сожалению, это часто приводило к отмиранию тканей слизистой оболочки и даже челюсти. Постоянные пломбы из цемента плохо держались и были негерметичными, что приводило к быстрому развитию вторичного кариеса. На эстетику (цвет пломб) никто внимания не обращал.

Золотые зубы в СССР

Советская стоматология полностью проигнорировала мировую революцию в зубной технике, привнесшую керамику и эстетические материалы. Если остатки зубов требовали восстановления, устанавливались тяжелые несъемные коронки. Люди с достатком могли себе позволить золотые коронки, которые парадоксально считались признаком достатка. Другие ходили со стальными (металлическими) коронками. Это пренебрежение к эстетике привело к тому, что многие советские люди приобрели привычку прикрывать улыбку рукой.

Несмотря на существование государственной программы санации (комплекса профилактических мероприятий), она в основном не соблюдалась, и помощь оказывалась преимущественно по обращению, а не профилактически. Как самостоятельная отрасль детская стоматология появилась лишь в 1980-х годах, после приказа об улучшении помощи населению. В рамках школьной диспансеризации были введены стоматологические осмотры, а в некоторых школах даже появились собственные кабинеты.

Школьные осмотры как травма

Однако даже эти профилактические осмотры превращались в психологическую травму. При приближении стоматолога со сверкающим зондом и зеркальцем ученики начинали дрожать. Иногда осмотр проводили прямо на уроке, а о состоянии зубов учеников сообщали публично. Не попасть из класса в кабинет считалось невероятным везением. Эта система, несмотря на бесплатность услуг, не смогла побороть глубокий страх и недоверие общества к зубным врачам.

