Почему в советском 'Запорожце' двигатель был сзади: объяснение

В советском "Запорожце" двигатель разместили сзади не случайно. Такое решение позволяло сделать автомобиль короче, легче, дешевле и проще в производстве.

Благодаря заднемоторной компоновке машина не нуждалась в карданном валу, а коробку передач можно было объединить с двигателем в один узел. Эксперты канала"Историк" объяснили и другие причины этого решения.

"Запорожец" много лет был одним из самых узнаваемых советских автомобилей. Его создавали как доступный транспорт для широкого круга водителей. Поэтому каждое техническое решение должно было быть практичным, дешевым в производстве и максимально простым в обслуживании.

Заднемоторная схема помогла конструкторам сократить количество деталей и упростить строение автомобиля. Самое важное – в машине не нужно было устанавливать карданный вал, который передавал бы крутящий момент от переднего двигателя к задним колесам.

Когда двигатель расположен рядом с ведущими колесами, трансмиссия становится проще. В "Запорожце" коробку передач объединили с мотором в один компактный узел, что уменьшило массу автомобиля и удешевило производство.

Для советского "народного" авто это было ключевым фактором. Машина должна была быть не идеальной с точки зрения комфорта, а доступной, ремонтопригодной и неприхотливой.

При разработке "Запорожца" одним из ориентиров был итальянский Fiat 600. Это был небольшой заднемоторный автомобиль, который хорошо вписывался в идею компактной и недорогой машины.

Поскольку основная масса была смещена назад, передняя часть автомобиля оставалась более легкой. Для "Запорожца" это было важно, так как гидроусилителя руля в нем не было. Меньшая нагрузка на передние колеса означала, что руль крутился легче, особенно при медленном движении, парковке или маневрах во дворе.

Еще одно неожиданное преимущество заднего двигателя – лучшая проходимость. Поскольку мотор утяжелял заднюю часть, ведущие задние колеса лучше прижимались к поверхности и имели лучшее сцепление. На грунтовых дорогах, у рек, на дачных подъездах или после дождя это могло быть очень полезно.

