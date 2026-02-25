Почему в школах СССР не было 4 класса и когда его вернули в Украине

До сих пор бытует миф о том, что школьное образование в СССР было чуть ли не лучшим в мире. Впрочем, эксперты утверждают, что на самом деле оно имело множество недостатков и странных черт.

Одной из таких черт стал в конце восьмидесятых годов отказ от четвертого класса в школах. Его помнят также те, кто был школьником в первое десятилетие независимости. Почему четвертый класс "выбрасывали" из программы и когда его вернули обратно, разбирался OBOZ.UA.

Структура образования

По советским нормам школьное образование делилось на три уровня. Начальная школа с 1969 года длилась три года – с первого по третий класс. Далее до восьмого класса дети получали неполное среднее образование, а девятый и десятый завершали полный курс. В начале 1980-х начальное звено расширили до четырех классов, однако общая продолжительность обучения осталась неизменной – десять лет.

Когда и почему исчез 4 класс

Во второй половине восьмидесятых в СССР продолжалась так называемая "перестройка", помимо прочего она предусматривала приближение системы образования к западному образцу, где полное среднее образование длилось 11 лет.

Реализовали эту идею довольно своеобразным образом: программу младшей школы снова сократили до трех лет, после чего ученики фактически "перескакивали" через один год и переходили сразу к материалу пятого класса. Формально обучение считалось одиннадцатилетним, хотя по сути оставалось десятилетним.

Официально родителям и педагогам оставили право оставить ребенка в четвертом классе. Однако на практике такой вариант предназначался преимущественно для тех, кто не успевал по программе. Поэтому он воспринимался как своеобразное наказание: родители не хотели "задерживать" детей, а учителя не стремились к дополнительной нагрузке. В результате полноценных четвертых классов фактически не существовало, и уже в 1989 году эту опцию отменили, закрепив формальную 11-летнюю модель, которая реально длилась десять лет.

После 1991 года в Украине эта практика еще некоторое время сохранялась. Дополнительно предусмотрели возможность еще одного года обучения в начальной школе для шестилеток, но ею также пользовались редко.

Когда четвертый класс вернули в программу

Масштабные изменения произошли в 2000 году: продолжительность обучения увеличили до 12 лет и ввели 12-балльную систему оценивания вместо пятибалльной. Именно она действует и сейчас. Вместе с тем вопрос количества лет обучения не раз пересматривали: в 2010-м вернулись к 11 классам, а затем снова взяли курс на 12-летнюю модель. Так история с "потерянным" четвертым классом стала лишь одним из эпизодов долгого пути образовательных реформ.

