Как развлекались дети в СССР: хулиганские игры, за которые могли наказать

Если рассказать современному ребенку об играх и игрушках, которые были у его сверстников в СССР, ребенок будет крайне удивлен скудностью выбора и доступа к развлечениям. Впрочем, была у этой бедности и обратная сторона – дети придумывали себе игры самостоятельно.

С одной стороны это развивало креативность, с другой – подвергало опасности как самих маленьких дебоширов, так и тех, кто становился объектом их проделок. OBOZ.UA рассказывает о хулиганских играх советских детей, за которые сейчас можно получить даже проблемы с законом.

Телефонные розыгрыши

Поскольку определителей номера тогда не существовало, таксофоны становились бесплатным источником сомнительного веселья. Дети звонили куда-то, набирая комбинацию цифр наугад, разыгрывали спектакли от имени вымышленных знакомых или коммунальных служб и бросали трубку, наслаждаясь полной анонимностью.

Коробка с "сюрпризом"

Это была жестокая проверка на внимательность для прохожих. На дорогу выставляли обычную коробку или старый мяч, но внутрь прятали тяжелый кирпич. Человек, который хотел просто пнуть предмет, чтобы убрать его с дороги, взамен получал травму пальцев и кучу эмоций.

Мокрые "бомбочки" с балконов

Эта игра считалась классикой жанра. Жители высоких этажей наполняли пакеты или воздушные шарики водой и сбрасывали их на головы людей, проходивших под окнами. Наиболее ярые хулиганы могли использовать вместо воды тухлые яйца или испорченные овощи, что уже гарантировало серьезную порку, если нарушителя поймают.

Звонки в дверь с продолжением

Поскольку большинство подъездов в Союзе не имели замков на дверях и зайти внутрь мог кто угодно, это открывало огромный простор для шалостей. Просто позвонить в дверь и убежать было слишком примитивно. Более изобретательные подростки связывали веревкой ручки соседних дверей так, чтобы их было невозможно открыть изнутри одновременно. Затем звонили обоим соседям и наблюдали за настоящим "перетягиванием каната".

Мыло на школьной доске

Это был надежный способ сорвать урок или хотя бы задержать начало контрольной. Доску тщательно натирали хозяйственным мылом: после такой процедуры мел просто скользил по поверхности, не оставляя никакого следа.

Кошелек на нитке

Маленькие хулиганы оставляли на тротуаре старый кошелек, к которому привязывали тонкую леску. Как только кто-то наклонялся за "сокровищем", кошелек стремительно убегал в кусты под хохот подростков, сидевших в засаде.

Картошка в глушителе

А это была уже прямая диверсия против владельцев авто. Засунутая в выхлопную трубу картофелина могла либо вылететь со звуком выстрела при попытке завести машину, либо вообще заглушить двигатель, создавая владельцу кучу проблем.

Сегодня, в эпоху камер наблюдения на каждом шагу и цифровых развлечений, такие выходки кажутся диким пережитком прошлого. Но тогда мелкое хулиганство было частью специфической дворовой "школы выживания", о которой теперь вспоминают разве что с ностальгическим стыдом.

