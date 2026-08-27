Почему в Карпатах одновременно пересыхают реки и происходят наводнения: объяснение экологов. Видео
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Этим летом уровень воды в карпатских реках местами упал до 25 % от нормы, однако после сильных ливней регион вновь страдает от наводнений. Экологи объясняют это утратой Карпатами естественной способности удерживать воду из-за вырубок, застройки, лесных дорог и других видов вмешательства человека.
Об этом сообщает Pralis.media. В естественном состоянии леса и почвы играют решающую роль в поддержании водного баланса Карпат.
Леса работают как природная губка
Нетронутая горная экосистема задерживает дождевую и талую воду, не давая ей сразу стекать в долины. Влага постепенно просачивается в почву, пополняет подземные источники и поддерживает водообеспеченность горных рек.
Однако вырубка лесов, хаотичная застройка и прокладка лесных дорог повреждают растительный покров и уплотняют почву. Из-за этого вода во время ливней быстрее стекает по склонам вниз, вместо того чтобы проникать в землю.
Подобный эффект возникает из-за джипинга в горах. Колеи от автомобилей превращаются в каналы, по которым дождевые потоки вместе с почвой направляются к рекам и долинам.
Застройка пойм повышает риск затоплений
Еще одним фактором является застройка пойм, строительство плотин и выпрямление русел рек. В естественном состоянии поймы с растительностью задерживают и впитывают избыток воды.
Если же такие территории застраивают или ограждают, вода не задерживается в долине, а быстро движется вниз по течению, повышая риск сильных наводнений.
Проблема заключается не только в изменении климата, но и во влиянии человека на Карпаты. Из-за этого горы теряют способность удерживать воду: во время засухи реки мелеют, а после сильных дождей вода быстро попадает в русла и может вызывать подтопление населенных пунктов.
Что предлагают экологи
Эксперты считают, что для снижения риска наводнений необходимо восстановить естественную способность Карпат удерживать воду.
Среди основных мер экологи называют:
- восстановление пойм;
- сохранение лесов и высокогорных экосистем;
- правильное обустройство лесных дорог;
- ограничение разрушительного джипинга.
Напомним, что многие украинцы продолжают кататься на джипах, мотоциклах и квадроциклах в Карпатах, зачастую не задумываясь о последствиях таких развлечений. В результате в горах остаются разбитые дороги, уничтоженная растительность, глубокие колеи, загрязненные вода и воздух, а животные испытывают дополнительный стресс.
Как писал OBOZ.UA, в Прикарпатье правоохранители раскрыли масштабные незаконные вырубки леса, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму более 36 млн грн. В рамках расследований возбуждено 13 уголовных дел, 15 лицам сообщено о подозрении.
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