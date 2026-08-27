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Почему в Карпатах одновременно пересыхают реки и происходят наводнения: объяснение экологов. Видео

Даниил Борщ
Новости. Общество
3 минуты
297
Карпаты утратили природную способность удерживать воду
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Этим летом уровень воды в карпатских реках местами упал до 25 % от нормы, однако после сильных ливней регион вновь страдает от наводнений. Экологи объясняют это утратой Карпатами естественной способности удерживать воду из-за вырубок, застройки, лесных дорог и других видов вмешательства человека.

Об этом сообщает Pralis.media. В естественном состоянии леса и почвы играют решающую роль в поддержании водного баланса Карпат.

Леса работают как природная губка

Нетронутая горная экосистема задерживает дождевую и талую воду, не давая ей сразу стекать в долины. Влага постепенно просачивается в почву, пополняет подземные источники и поддерживает водообеспеченность горных рек.

Однако вырубка лесов, хаотичная застройка и прокладка лесных дорог повреждают растительный покров и уплотняют почву. Из-за этого вода во время ливней быстрее стекает по склонам вниз, вместо того чтобы проникать в землю.

Подобный эффект возникает из-за джипинга в горах. Колеи от автомобилей превращаются в каналы, по которым дождевые потоки вместе с почвой направляются к рекам и долинам.

Застройка пойм повышает риск затоплений

Карпаты утратили естественную способность удерживать воду.

Еще одним фактором является застройка пойм, строительство плотин и выпрямление русел рек. В естественном состоянии поймы с растительностью задерживают и впитывают избыток воды.

Если же такие территории застраивают или ограждают, вода не задерживается в долине, а быстро движется вниз по течению, повышая риск сильных наводнений.

Карпаты утратили естественную способность удерживать воду.

Проблема заключается не только в изменении климата, но и во влиянии человека на Карпаты. Из-за этого горы теряют способность удерживать воду: во время засухи реки мелеют, а после сильных дождей вода быстро попадает в русла и может вызывать подтопление населенных пунктов.

Что предлагают экологи

Карпаты утратили естественную способность удерживать воду.

Эксперты считают, что для снижения риска наводнений необходимо восстановить естественную способность Карпат удерживать воду.

Среди основных мер экологи называют:

  • восстановление пойм;
  • сохранение лесов и высокогорных экосистем;
  • правильное обустройство лесных дорог;
  • ограничение разрушительного джипинга.
Карпаты утратили естественную способность удерживать воду.

Напомним, что многие украинцы продолжают кататься на джипах, мотоциклах и квадроциклах в Карпатах, зачастую не задумываясь о последствиях таких развлечений. В результате в горах остаются разбитые дороги, уничтоженная растительность, глубокие колеи, загрязненные вода и воздух, а животные испытывают дополнительный стресс.

Как писал OBOZ.UA, в Прикарпатье правоохранители раскрыли масштабные незаконные вырубки леса, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму более 36 млн грн. В рамках расследований возбуждено 13 уголовных дел, 15 лицам сообщено о подозрении.

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