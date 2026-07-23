Почему в иллюминаторах самолетов есть крошечные дырочки: об этом мало кто знает

Крошечные отверстия, которые можно увидеть в иллюминаторах самолетов, являются важным элементом конструкции, а не производственным дефектом. Именно они помогают поддерживать безопасные условия в салоне во время полета на большой высоте и обеспечивают комфорт пассажиров.

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OBOZ.UA рассказал, зачем в конструкции иллюминаторов предусмотрены такие отверстия. Иллюминаторы современных пассажирских самолетов состоят из трех слоев акрила.

Вентиляционное отверстие расположено только в среднем слое и не проходит насквозь через все окно, поэтому не представляет никакой опасности для пассажиров.

Во время полёта самолёт находится на высоте, где атмосферное давление значительно ниже, чем у поверхности Земли. Основную нагрузку от перепада давления принимает на себя внешнее стекло, тогда как вентиляционное отверстие помогает постепенно выравнивать давление между слоями стекла. Благодаря этому конструкция работает эффективнее, а нагрузка распределяется правильно.

Пилот Марк Ванхоенакер рассказал, что в нормальных условиях именно внешнее стекло выдерживает основной перепад давления, а вентиляционное отверстие обеспечивает его правильную работу. При этом и средняя, и внешняя стекла обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки.

Помимо регулирования давления, маленькие отверстия выполняют еще одну важную функцию. Через них постепенно отводится влага, накапливающаяся между слоями стекла, благодаря чему на иллюминаторах не образуются конденсат или иней. Это улучшает обзор из салона и помогает сохранять прозрачность окон на протяжении всего полета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что перед каждым рейсом пассажиров в самолете просят перевести мобильные телефоны в режим полета, однако мало кто знает истинную причину этого требования. Несмотря на распространенный миф, ни одного подтвержденного случая, когда телефон стал причиной авиакатастрофы, не зафиксировано.

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