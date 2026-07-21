Что будет, если не выключить телефон на время полета

Перед каждым рейсом пассажиров в самолете просят перевести мобильные телефоны в режим полета, однако мало кто знает истинную причину этого требования. Вопреки распространенному мифу, ни одного подтвержденного случая, когда телефон стал причиной авиакатастрофы, зафиксировано не было.

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Эксперты объяснили, зачем на самом деле нужно отключать связь во время полёта и может ли это правило измениться в будущем. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Настоящая причина не в риске авиакатастрофы

Многие пассажиры считают, что требование перевести телефон в режим полета связано с риском для безопасности полета или даже возможностью авиакатастрофы. На самом деле не существует ни одного документально подтвержденного случая, когда мобильный телефон стал причиной авиакатастрофы.

Специалисты объясняют, что проблема заключается в особенностях работы мобильной связи на большой высоте.

На высоте более трех километров сигнал телефона может одновременно взаимодействовать с несколькими базовыми станциями, из-за чего возникают опасения относительно возможных помех для радиосвязи между экипажем самолета и наземными службами.

По данным Business Insider, наибольшая концентрация пилота требуется именно во время взлета и посадки, поэтому в эти моменты любые потенциальные помехи стараются свести к минимуму.

Эксперты в области авиации отмечают, что сегодня требование перевести смартфон в режим полета или выключить его связано прежде всего с обеспечением бесперебойной работы систем связи и комфорта пассажиров, а не с риском падения самолета.

Почему режим полета пока остается обязательным

В то же время в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) по-прежнему запрещено использование мобильной связи во время полета, хотя современные технологии значительно снизили риск возникновения электронных помех.

"Мы запрещаем использование телефонов на борту самолета из соображений безопасности. Правила FAA запрещают всё, что излучает сигнал, включая телефоны, используемые для голосовой связи. Авиакомпания должна доказать, что телефонный звонок не вызывает электронных помех", – объяснила Элизабет Ишам Кори из отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью FAA изданию "Travel + Leisure".

В исследовании FAA за 2012 год отмечалось, что органы гражданской авиации не зафиксировали ни одного подтвержденного случая, когда использование мобильных телефонов повлияло бы на безопасность полета на самолетах, оборудованных бортовыми базовыми станциями. Такие мини-станции позволяют пассажирам пользоваться мобильной связью без риска создания помех для бортовых систем.

Эксперты по авиационной безопасности также отмечают, что современное авиационное оборудование значительно лучше защищено от электронных сбоев. По их словам, в кабине пилотов нет ни одной системы, которая бы сигнализировала о включенной мобильной связи или Wi-Fi на борту.

Такой же позиции придерживаются и в Федеральной комиссии по связи США (FCC). В то же время там пока не сообщают, планируют ли пересматривать действующие правила, которые были введены более двух десятилетий назад для предотвращения радиопомех в наземных сетях мобильной связи.

Несмотря на это, технологии, минимизирующие риск возникновения помех во время полёта, уже успешно применяются во многих странах. Поэтому в будущем требование переводить телефон в режим полёта может исчезнуть из инструкций для пассажиров.

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