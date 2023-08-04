Почему пал Советский Союз? Причин много. Вот одна из них. Не основная, но из главных.

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В Луганском обкоме КПСС трудились десятки чиновников на хороших зарплатах. Спецпайки, спецобслуживание, спецсанатории, служебные автомобили с водителями и симпатичные секретарши.

Далее текст на языке оригинала.

У самому центрі Луганська для них побудували кілька елітних чотириповерхових будинків з квартирами поліпшеного планування. У місті цей затишний квартальчик називали "дворянське гніздо". Скільки на те "гніздо" коштів пішло, сказати важко, але лік на мільйони рублів іде.

А ще був Луганський міськком партії. А в області 22 райкоми. А ще було 14 міст обласного підпорядкування – там власні міськкоми. З відповідними штатами відповідальних та технічних працівників. Зі своїми "дворянськими гніздами".

В СРСР було 167 автономних республік, округів, країв та областей. Усе це обкоми, крайкоми тощо. Районних комітетів партії в СРСР було 3255.

Скільки працівників було в середньому у обкомі – не скажу, не знайшов інформації. Так само, як за ЦК КПУ. А от щодо штату ЦК КПРС такі відомості існують. Станом на 1989 рік там трудилися, не покладаючи мозолястих рук, 1940 відповідальних та 1275 технічних працівників.

Плюс сотні редакцій партійних газет і журналів з відповідним устаткуванням, вмеблюванням та автотранспортом. Плюс штат спецсанаторіїв, спецрозподільників та інших спец...

А ще ж був Комсомол. Він теж мав такі самі обкоми, крайкоми, райкоми. З такими само автомашинами "Волга". Тільки колір був не чорний, а білий. І санаторії були дещо скромніші.

Ще були старші піонервожаті у кожній школі. На зарплаті. А шкіл цих більше 100 тисяч. А над цими піонервожатими – старші піонервожаті районів та міст. А ще в кожному районі та місті були будинки піонерів. Там свій штат. І теж на зарплатах. Зі службовими авто.

Усі вони нічого не виробляли. Вони переробляли – якісні й вартісні харчі та напої на гуано. То були типові паразити. Яка держава може собі дозволити утримувати мільйони й мільйони подібних нероб? Тільки зарплатня старших піонервожатих шкіл обходилися державі приблизно у 100 мільйонів рублів на рік.

І не розповідайте, що ото усе існувало на партійні та комсомольські внески і продаж газети "Правда" по 3 копійки за примірник.

Хтось колись бачив Будинок політпросвіти в усій його пишноті мармуру, скла і полірованої деревини? А такий будинок був у кожному обласному центрі плюс столиці союзних республік; плюс автономні республіки, краї та округи; плюс Москва та Ленінград. Десь під дві сотні набирається.

На фото – Будинок політичної просвіти в "глибинці", м. Красноярськ, 1977 рік. Не найбільший і не найрозкішніший з усіх.

А хтось бував в обкомі партії або хоча б у райкомі? Там ще затишніше та заможніше, аніж у будинках політпросвіти.

У когось є питання чому згнив і впав СРСР? Це не головна причина – їх багато, але одна з основних.