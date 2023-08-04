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Павел Бондаренко
Павел Бондаренко

Блог | Почему пал Советский Союз? Одна из основных причин

Почему пал Советский Союз? Одна из основных причин

Почему пал Советский Союз? Причин много. Вот одна из них. Не основная, но из главных.

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В Луганском обкоме КПСС трудились десятки чиновников на хороших зарплатах. Спецпайки, спецобслуживание, спецсанатории, служебные автомобили с водителями и симпатичные секретарши.

Далее текст на языке оригинала.

У самому центрі Луганська для них побудували кілька елітних чотириповерхових будинків з квартирами поліпшеного планування. У місті цей затишний квартальчик називали "дворянське гніздо". Скільки на те "гніздо" коштів пішло, сказати важко, але лік на мільйони рублів іде.

А ще був Луганський міськком партії. А в області 22 райкоми. А ще було 14 міст обласного підпорядкування – там власні міськкоми. З відповідними штатами відповідальних та технічних працівників. Зі своїми "дворянськими гніздами".

В СРСР було 167 автономних республік, округів, країв та областей. Усе це обкоми, крайкоми тощо. Районних комітетів партії в СРСР було 3255.

Скільки працівників було в середньому у обкомі – не скажу, не знайшов інформації. Так само, як за ЦК КПУ. А от щодо штату ЦК КПРС такі відомості існують. Станом на 1989 рік там трудилися, не покладаючи мозолястих рук, 1940 відповідальних та 1275 технічних працівників.

Плюс сотні редакцій партійних газет і журналів з відповідним устаткуванням, вмеблюванням та автотранспортом. Плюс штат спецсанаторіїв, спецрозподільників та інших спец...

А ще ж був Комсомол. Він теж мав такі самі обкоми, крайкоми, райкоми. З такими само автомашинами "Волга". Тільки колір був не чорний, а білий. І санаторії були дещо скромніші.

Ще були старші піонервожаті у кожній школі. На зарплаті. А шкіл цих більше 100 тисяч. А над цими піонервожатими – старші піонервожаті районів та міст. А ще в кожному районі та місті були будинки піонерів. Там свій штат. І теж на зарплатах. Зі службовими авто.

Усі вони нічого не виробляли. Вони переробляли – якісні й вартісні харчі та напої на гуано. То були типові паразити. Яка держава може собі дозволити утримувати мільйони й мільйони подібних нероб? Тільки зарплатня старших піонервожатих шкіл обходилися державі приблизно у 100 мільйонів рублів на рік.

І не розповідайте, що ото усе існувало на партійні та комсомольські внески і продаж газети "Правда" по 3 копійки за примірник.

Хтось колись бачив Будинок політпросвіти в усій його пишноті мармуру, скла і полірованої деревини? А такий будинок був у кожному обласному центрі плюс столиці союзних республік; плюс автономні республіки, краї та округи; плюс Москва та Ленінград. Десь під дві сотні набирається.

Почему пал Советский Союз? Одна из основных причин

На фото – Будинок політичної просвіти в "глибинці", м. Красноярськ, 1977 рік. Не найбільший і не найрозкішніший з усіх.

А хтось бував в обкомі партії або хоча б у райкомі? Там ще затишніше та заможніше, аніж у будинках політпросвіти.

У когось є питання чому згнив і впав СРСР? Це не головна причина – їх багато, але одна з основних.

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