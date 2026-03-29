Почему стаканы мутные после посудомоечной машины: одна распространенная проблема

Мутные стаканы после мытья – это не только эстетическое неудобство, но и часто первый признак того, что посудомоечная машина больше не работает так эффективно, как должна была бы. Большинство людей сначала думают о плохом моющем средстве, неправильной программе или накипи, но проблема часто кроется в другом.

Со временем внутри прибора накапливаются остатки пищи, жир и мелкие частицы, которые могут влиять на циркуляцию воды и снижать эффективность стирки, пишет OBOZ.UA.

Наиболее заметно это на стекле. Стекло теряет блеск, на нем остаются белые пятна, тонкий налет или даже мелкий остаток, из-за чего оно выглядит грязным, даже если цикл мытья успешно завершен.

Проблема может крыться в фильтре. Он выполняет очень важную задачу: во время мытья задерживает остатки пищи, жир и другие загрязнения, чтобы они не распределялись по всей посуде. Если фильтр чистый, вода циркулирует эффективнее, мытье тщательнее, а стаканы остаются блестящими.

Но когда фильтр засоряется, машина начинает работать хуже. Вода плохо сливается и циркулирует, грязь может возвращаться на посуду, и результатом является мутное стекло, неприятный запах из машины, плохо помытая посуда и ощущение, что даже самые лучшие таблетки больше не помогают.

Существует несколько признаков того, что пора очистить фильтр. Самыми распространенными являются то, что стекло перестало блестеть, на стекле остаются белые пятна или тонкая пленка, посуда не ощущается полностью чистой после мытья, в машине появляется неприятный запах, а также вы замечаете остатки пищи или грязь на дне машины.

Хорошая новость заключается в том, что очистка фильтра не занимает много времени. В большинстве случаев достаточно нескольких минут.

Сначала выньте из машины нижнюю корзину, чтобы облегчить доступ ко дну прибора. Затем осторожно выньте фильтр. Промойте его под теплой проточной водой и с помощью мягкой щетки или губки удалите остатки пищи, жир и любые отложения. Если он очень грязный, вы можете замочить его на несколько минут в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Важно осторожно очищать фильтр с осторожностью. Грубые провода или агрессивные чистящие средства могут повредить его, что повлияет на долгосрочную работу машины. После очистки фильтра установите его на место и проверьте, надежно ли он закреплен.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, как предотвратить налет и разводы на стаканах после посудомоечной машины.

