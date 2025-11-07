Как предотвратить налет и разводы на стаканах после посудомоечной машины: натуральное средство

Если ваши некогда блестящие стаканы остаются грязными или мутными после того, как вы их помыли в посудомоечной машине, несколько быстрых шагов очистки и небольшой уход за этим прибором могут решить проблему.

Видео дня

Стаканы, очищенные в жесткой воде, склонны к образованию минеральных отложений, таких как кальций и магний, которые прилипают к поверхностям и создают мутный молочный налет. Эти отложения обычно можно удалить с помощью правильных шагов, пишет Express.

Эксперты рекомендуют сначала провести "быстрый точечный тест", чтобы проверить, не вызвано ли помутнение стекла жесткой водой или травлением.

Травление происходит, когда моющее средство сочетается с мягкой водой, высокой температурой воды и низким уровнем загрязнения, что размывает поверхность и оставляет небольшие царапины.

"Окуните тряпку для посуды в уксус и осторожно потрите стекло круговыми движениями", – утверждают они. "Если пленка начинает отслаиваться от стекла, это означает, что минеральные отложения отвечают за его молочный вид, и вы можете перейти к шагу два, чтобы их удалить. Если стекло остается запотевшим, причиной, вероятно, является травление, и это невозможно исправить".

Однако, от минеральных отложений можно быстро избавиться с помощью уксуса. Сначала поставьте стаканы боком в раковину или глубокую миску, затем залейте их уксусом и замочите на 15 минут.

Далее слейте воду из раковины или выньте стаканы из посудомоечной машины, а затем осторожно вымойте их вручную с помощью средства для мытья посуды и теплой воды. Высушите их салфеткой из микрофибры, поскольку сушка на воздухе может привести к образованию пятен от воды.

Чтобы предотвратить накопление минеральных отложений в будущем, эксперты советуют использовать ополаскиватель и регулярно чистить посудомоечную машину.

Если ваши стаканы остаются после посудомоечной машины с налетом, пятнами или мелкими кусочками пищи, это также легко исправить. Начните с проверки и очистки фильтра посудомоечной машины — он может быстро засориться жиром или остатками пищи, которые затем снова оседают на вашей посуде.

Далее запустите пустой цикл с чашкой белого уксуса на верхней полке, чтобы расщепить жир и минеральные отложения. Для дополнительного блеска посыпьте дно машины несколькими столовыми ложками пищевой соды и запустите короткий горячий цикл.

Также убедитесь, что вы не перегружаете посудомоечную машину, поскольку стаканам нужно пространство для циркуляции воды. Наконец, используйте качественное моющее средство для посудомоечной машины и ополаскиватель, чтобы предотвратить образование остатков и улучшить сушку. По словам экспертов, после нескольких циклов мытья ваши стаканы снова должны стать кристально чистыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем заменить обычные губки для мытья посуды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.