Почему сотни украинцев, не являющихся родственниками, могут иметь общую фамилию: ученая объяснила феномен

Родовые фамилии украинцев обычно возникали по характерным признакам. Исторически прозвища давали на основе места жительства, ремесла, внешности или моральных качеств. И часто возникали ситуации, когда некая фамилия набирала особую популярность в определенной местности.

Так что сотни украинцев имеют общую фамилию, но не являются родственниками. Ученая в области генеалогии Ольги Михайличенко рассказала, в чем причина такого парадокса.

Большинство фамилий возникло именно от прозвищ, которые носили основатели рода. Отдельную категорию составляют казацкие фамилии, встречающиеся в реестрах с 1649 года, а массовое распространение фамилий приходится на период конца XVII – начало XVIII века.

Отдельную категорию составляют фамилии, произошедшие от названий других народов и национальностей. Чаще они встречаются в приграничных регионах, например, на Прикарпатье.

Переселенцев из Германии или Австрии часто называли "дацерами", отсюда и фамилия Дацер. Часто переселенцы получали фамилии в зависимости от населенного пункта, где жили и даже от других топонимических единиц, например, от реки.

Случались ситуации, когда сотни жителей одного поселения имели одинаковые фамилии, но при этом не были родственниками. Просто это родовое прозвище означало местность, где жила группа людей.

В качестве примера ученая привела фамилию Копань. Удалось исследовать, что носители (а их около трехсот) издавна проживали на территории небольшого села Петрово в Кировоградской области. Интересно, что больше на территории Украины этой фамилии нет нигде. Как оказалось, исторически носители этой фамилии в основном занимались одним делом – копали колодцы. Это, кстати, одна из самых солидных профессий в селе. Знание и дело переходили из поколения в поколение, и фамилия укоренилась.

Также ученая объяснила некоторые типичные окончания. Например, фамилии с окончаниями -ин, -їв принадлежат к так называемой патронимической группе, что возникли от патриарха рода, от имени родоначальника: Матвіїв, Петрин, Стефанів.

Суффиксы -енко и -єнко издавна были наиболее распространены в Приднепровье, а среди носителей было много казаков. Часть фамилий, которые заканчиваются на -енко, также связаны с патронимической группой: Степаненко – сын Степана, Василенко – сын Василия и т.д.

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