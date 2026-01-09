Почему орхидея не цветет: какая ошибка мешает

Орхидея – одно из самых любимых комнатных растений во всем мире благодаря своей способности очень эффектно цвести. Но что делать, если она перестала выпускать цветы?

На самом деле, заставить орхидею повторно распуститься после приобретения бывает непростой задачей. Многие садоводы без должного опыта допускают довольно типичные ошибки в уходе за растением. Издание Express расспросило профессиональных садоводов, которые посоветовали, как ухаживать за цветком, чтобы он цвел обильно и регулярно.

Так для того, чтобы орхидея продолжала цвести и развиваться, ее необходимо пересаживать ежегодно, хотя многие садоводы пренебрегают этим правилом годами. Понять, что растение пора пересаживать, можно, посмотрев на его корни. Если они сильно переплелись или начинают выбиваться из контейнера, время для пересадки настало.

Еще одним признаком необходимости переезда в новый горшок является гниение корней. В таком случае они становятся мягкими и приобретают коричневый цвет. Такое состояние сигнализирует о том, что субстрат перестал должным образом пропускать воду.

Когда вы возьметесь за перемещение орхидеи в новую емкость, не забудьте убедиться, что вы используете чистый и хорошо заостренный инструмент. Поскольку эти цветы уязвимы к болезням, стерилизация инструментов чрезвычайно важна.

Важно помнить, что орхидеи очень чувствительны к корневой гнили и в конце концов погибнут, если их оставить в переувлажненном субстрате. С другой стороны, корни могут сморщиться и высохнуть, если их пересушить. Чтобы избежать чрезмерного или недостаточного полива, всегда проверяйте уровень влажности почвы, прежде чем браться за лейку. Идеальный момент для полива наступает тогда, когда субстрат уже почти сухой, но еще не высох полностью.

Кроме того, можно опрыскивать орхидею по листьям для повышения влажности воздуха вокруг нее. Однако будьте осторожны, чтобы не навредить растению. Застой воды на листьях может привести к появлению плесени, грибка и гнили.

Не менее важным для цветения орхидей является правильное освещение. Обычно эти растения лучше всего чувствуют себя при ярком, но рассеянном свете, поэтому восточные или западные подоконники являются идеальными для них в течение большей части года. Но позаботьтесь о том, чтобы цветы не стояли на прямом солнце – его лучи могут обжечь нежные лепестки.

Если вы заметили, что количество цветов уменьшилось, или орхидея вообще не цветет в течение года, причиной может быть именно дефицит солнца. В случаях, когда естественного света мало, пригодятся специальные лампы для растений. Их следует размещать на расстоянии 30-60 сантиметров от вазона и включать на 12 часов. При этом важно проверять предпочтения именно вашего сорта, чтобы не переборщить с освещением. Однако в среднем световой день продолжительностью более 14 часов может навредить цветку.

