Почему нужно обязательно есть пекинскую капусту: ответ от специалиста

Ирина Мельниченко
Пекинская капуста – очень простой и при этом идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок и голубцов. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, а также креветками, рыбой, крабовыми палочками. 

Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезна пекинская капуста, и что из нее вкусного приготовить. 

Чем полезна пекинская капуста

Она содержит полезные микроэлементы, которые помогают сохранить молодость и здоровую кожу. Способствует быстрому похудению, регулирует работу кишечника, благотворно влияет на метаболизм, что помогает быстро сбросить лишний вес. Богата витамином С, который стимулирует синтез коллагена и делает кожу упругой.

Важно отметить, что она также очень полезна в случае отеков — она содержит калий, который выводит лишнюю жидкость из организма!

