Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Спаржа – очень вкусный, полезный продукт, который является идеальной клетчаткой, а также спаржа нормализует работу кишечника и способствует росту полезных бактерий. Низкая калорийность делает ее идеальным диетическим продуктом. Есть спаржу можно в сыром, запеченном виде, а также готовить салаты, закуски, напитки.

Кулинар рассказала в Instagram полезными советами, как выбрать, хранить и готовить спаржу.

Как выбрать спаржу

Ищите твердые, упругие стебли с плотно закрытыми верхушками. Чем тоньше спаржа — тем нежнее, но толстую тоже можно сделать совершенной, если правильно приготовить.

Как хранить

Как цветы: поставьте в стакан с водой, накройте пакетом и храните в холодильнике. Или заверните влажным бумажным полотенцем и тоже в холодильник.

Как готовить спаржу

Ингредиенты:

Спаржа

Соль

Ледяная вода

Сливочное масло

Оливковое масло

Белый перец

Лимонный сок

Способ приготовления:

1. Отламываем или срезаем жесткую часть стебля. При необходимости — снимаем кожицу с нижней трети примерно на 1/3-1/2 стебля.

2. В кипящую подсоленную воду выкладываем спаржу и варим 1 минуту. Сразу перекладываем в ледяную воду на 2-3 минуты – это останавливает приготовления и сохраняет цвет.

3. В этой же сковороде, но уже без воды, растапливаем масло с оливковым маслом, добавляем спаржу, осторожно припускаем 2-3 минуты, приправляем спаржу солью и белым перцем. В самом конце можно добавить немного лимонного сока.

