УкраїнськаУКР
русскийРУС

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
2,2 т.
Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Спаржа – очень вкусный, полезный продукт, который является идеальной клетчаткой, а также спаржа нормализует работу кишечника и способствует росту полезных бактерий. Низкая калорийность делает ее идеальным диетическим продуктом. Есть спаржу можно в сыром, запеченном виде, а также готовить салаты, закуски, напитки.

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Кулинар рассказала в Instagram полезными советами, как выбрать, хранить и готовить спаржу. 

Как выбрать спаржу

Ищите твердые, упругие стебли с плотно закрытыми верхушками. Чем тоньше спаржа — тем нежнее, но толстую тоже можно сделать совершенной, если правильно приготовить.

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Как хранить

Как цветы: поставьте в стакан с водой, накройте пакетом и храните в холодильнике. Или заверните влажным бумажным полотенцем и тоже в холодильник.

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Как готовить спаржу 

Ингредиенты: 

  • Спаржа
  • Соль
  • Ледяная вода
  • Сливочное масло
  • Оливковое масло
  • Белый перец
  • Лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Отламываем или срезаем жесткую часть стебля. При необходимости — снимаем кожицу с нижней трети примерно на 1/3-1/2 стебля.

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

2. В кипящую подсоленную воду выкладываем спаржу и варим 1 минуту. Сразу перекладываем в ледяную воду на 2-3 минуты – это останавливает приготовления и сохраняет цвет.

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

3. В этой же сковороде, но уже без воды, растапливаем масло с оливковым маслом, добавляем спаржу, осторожно припускаем 2-3 минуты, приправляем спаржу солью и белым перцем. В самом конце можно добавить немного лимонного сока.

Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика