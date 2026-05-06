Почему нужно есть спаржу и как правильно ее готовить для максимальной пользы: делимся советами и рецептом
Спаржа – очень вкусный, полезный продукт, который является идеальной клетчаткой, а также спаржа нормализует работу кишечника и способствует росту полезных бактерий. Низкая калорийность делает ее идеальным диетическим продуктом. Есть спаржу можно в сыром, запеченном виде, а также готовить салаты, закуски, напитки.
Кулинар рассказала в Instagram полезными советами, как выбрать, хранить и готовить спаржу.
Как выбрать спаржу
Ищите твердые, упругие стебли с плотно закрытыми верхушками. Чем тоньше спаржа — тем нежнее, но толстую тоже можно сделать совершенной, если правильно приготовить.
Как хранить
Как цветы: поставьте в стакан с водой, накройте пакетом и храните в холодильнике. Или заверните влажным бумажным полотенцем и тоже в холодильник.
Как готовить спаржу
Ингредиенты:
- Спаржа
- Соль
- Ледяная вода
- Сливочное масло
- Оливковое масло
- Белый перец
- Лимонный сок
Способ приготовления:
1. Отламываем или срезаем жесткую часть стебля. При необходимости — снимаем кожицу с нижней трети примерно на 1/3-1/2 стебля.
2. В кипящую подсоленную воду выкладываем спаржу и варим 1 минуту. Сразу перекладываем в ледяную воду на 2-3 минуты – это останавливает приготовления и сохраняет цвет.
3. В этой же сковороде, но уже без воды, растапливаем масло с оливковым маслом, добавляем спаржу, осторожно припускаем 2-3 минуты, приправляем спаржу солью и белым перцем. В самом конце можно добавить немного лимонного сока.
