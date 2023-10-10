Почему нельзя говорить "ти гарно виглядаєш": что не так с комплиментом
Желая сделать кому комплимент, мы часто говорим: "гарно виглядаєте". На самом деле, эта лексическая конструкция – грубая ошибка, возникшая под влиянием русского языка.
Известный языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив в свое время для блога BBC объяснял, почему лучше отказаться от употребления такого выражения. Делать комплименты следует, употребляя лексические обороты, присущие украинскому языку.
Обратимся для начала к толковому словарю. Глагол "выглядеть" по основному значению означает:
- смотреть куда-то или сквозь что-нибудь;
- виднеться, куда-то всматриваться.
К примеру:
Біля воріт стояла змарніла після безсонної ночі мати – вона виглядала доньку.
З-за паркану виднівся неймовірний сад: там росли півонії, майоріли ромашки, цвіли липи.
А вместо "гарно виглядаєте" надо говорить: "маєте гарний вигляд".
Правильно не "Іван виглядав засмученим", а "Іван видався засмученим".
"Сукня не виглядає дивно, вона видається дивною".
"Свіжоспечена здоба з корицею виглядає апетитно" лучше заменить на "здоба апетитна на вигляд".
Причина в том, что в словарях нет значения "мати вигляд" в отношении глагола "виглядати".
Да, это выражение очень распространено в разговорном и литературном языке, однако от распространенности ошибка не перестает быть ошибкой.
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