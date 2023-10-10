Почему нельзя говорить 'ти гарно виглядаєш': что не так с комплиментом

Желая сделать кому комплимент, мы часто говорим: "гарно виглядаєте". На самом деле, эта лексическая конструкция – грубая ошибка, возникшая под влиянием русского языка.

Известный языковед, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив в свое время для блога BBC объяснял, почему лучше отказаться от употребления такого выражения. Делать комплименты следует, употребляя лексические обороты, присущие украинскому языку.

Обратимся для начала к толковому словарю. Глагол "выглядеть" по основному значению означает:

смотреть куда-то или сквозь что-нибудь;

виднеться, куда-то всматриваться.

Видео дня

К примеру:

Біля воріт стояла змарніла після безсонної ночі мати – вона виглядала доньку.

З-за паркану виднівся неймовірний сад: там росли півонії, майоріли ромашки, цвіли липи.

А вместо "гарно виглядаєте" надо говорить: "маєте гарний вигляд".

Правильно не "Іван виглядав засмученим", а "Іван видався засмученим".

"Сукня не виглядає дивно, вона видається дивною".

"Свіжоспечена здоба з корицею виглядає апетитно" лучше заменить на "здоба апетитна на вигляд".

Причина в том, что в словарях нет значения "мати вигляд" в отношении глагола "виглядати".

Да, это выражение очень распространено в разговорном и литературном языке, однако от распространенности ошибка не перестает быть ошибкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно назвать одноразовую посуду: бумажный стакан или стакан.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.