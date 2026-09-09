Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду, но все так делают: рассказываем, как правильно их готовить

Самый простой полуфабрикат – пельмени, купил и сразу сварил. Но, не все знают, как же правильно их варить, чтобы они не слиплись и были вкусными.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и в какой воде варить пельмени, чтобы они не слиплись и были вкусными.

Кулинары утверждают, что когда замороженные пельмени попадают в кипяток, сразу же тесто резко реагирует на температуру. А именно – внешний слой быстро нагревается и начинает расширяться, и распадаться от резкого перепада температур, а холодная и мерзлая начинка не успевает приготовится и остается сырой. Из-за этих процессов тесто трескается, и сок вытекает в воду, и в результате пельмени теряют форму и начинают слипаться мгновенно в один ком.

Как же правильно готовить пельмени

Пельмени нужно готовить не в кипящей воде, а в воде, которая уже почти закипает или кипит на слабом огне. Это примерно 90-95 °C, именно такой режим позволяет тесту равномерно прогреться и сохранить форму.

Способ приготовления пельменей:

1. В кастрюлю налейте достаточно воду, доведите воду до состояния почти кипения, без сильных пузырьков и добавьте сразу соль.

2. После добавьте пельмени по одному, чтобы они не слиплись, и сразу перемешайте, чтобы избежать прилипания ко дну, доведите воду до слабого кипения.

Когда пельмени всплывут, оставьте их еще на 3-7 минут.

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