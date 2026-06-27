Почему на самом деле кошки виляют хвостом: это не раздражение и не тревога

Если у вас есть кошка, вы, вероятно, замечали, что иногда её хвост как будто вибрирует, что может сбивать с толку. Более того, вы могли даже сделать неверный вывод об этом поведении, полагая, что это свидетельствует о том, что она заметила что-то неприятное или испытала страх.

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Это распространенный кошачий жест, но большинство из нас интерпретирует его совершенно неверно, полагая, что кошка беспокоится, когда демонстрирует такое поведение, хотя на самом деле это означает прямо противоположное нашему толкованию – фактически, это их способ выражения энтузиазма, пишет OBOZ.UA.

Если ваша кошка не стерилизована и виляет хвостом, она может метить свою территорию своим запахом.

Также они часто виляют хвостами, когда находятся в течке или когда их особенно возбуждает близость потенциального партнера. Кошки также могут быстро махать хвостом, когда приветствуют своих хозяев или когда приближается время еды, поскольку испытывают возбуждение, хотя обычно это сопровождается мурлыканьем.

Эксперты считают, что именно так кошки выражают свои "эмоции", и важно учитывать контекст ситуации, прежде чем интерпретировать движение хвоста вашей кошки.

Например, если у вас крепкая связь со своей кошкой, "вибрация хвоста – это высокая похвала, которая говорит много хорошего о том, как ваша кошка к вам относится, поэтому воспринимайте дрожание хвоста как огромный комплимент".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему кошки так любят сбрасывать вещи с поверхностей.

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