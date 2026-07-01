Почему на абрикосах появляются пятна: как избежать и лечить

Абрикосовые деревья довольно часто страдают от грибковых инфекций. Одной из самых распространенных болезней являются различные виды пятнистости. При заражении растения пятна появляются как на листьях и побегах, так и на плодах.

Видео дня

При этом абрикосы можно как защитить от пятнистости с помощью профилактических мер, так и вылечить, когда болезнь уже проявилась. Как это сделать, разбиралось издание VSN.

Как проявляется пятнистость абрикоса

Первые симптомы можно заметить на листьях, плодах и даже молодых побегах. На листьях сначала появляются мелкие желтовато-зеленые пятна, которые постепенно увеличиваются и обрамляются коричневым контуром. Со временем середина пораженных участков меняется, однако темная кайма остается характерным признаком болезни.

Если же говорить о плодах, то на них сначала появляются небольшие фиолетово-красные пятнышки диаметром в несколько миллиметров. Впоследствии их центр может светлеть и становиться мутным, тогда как по краям сохраняется красноватый оттенок. Хорошая новость в том, что даже пораженные плоды обычно остаются пригодными к употреблению, ведь их внутренняя часть не повреждается.

Почему возникает болезнь и когда она наиболее активна

Возбудитель заболевания чаще всего активизируется в прохладную и дождливую весну. Заражение может происходить уже при температуре около +15 °C.

Наибольший риск массового распространения пятнистости абрикосовых деревьев наблюдается в условиях влажной и нестабильной погоды, когда грибковые споры быстро распространяются по всему дереву.

Какие профилактические меры помогают избежать этой проблемы

Чтобы свести к минимуму вероятность развития пятнистости, следует регулярно проводить профилактические мероприятия:

убирать и уничтожать опавшую листву, в которой могут сохраняться возбудители;

по возможности заделывать его в почву;

проводить санитарную обрезку деревьев и удалять пораженные ветви;

внимательно осматривать деревья во время формирования кроны;

проводить профилактические обработки еще до активного развития болезни.

Такие меры позволяют значительно снизить инфекционную нагрузку еще до появления первых симптомов.

Чем обрабатывать абрикосы перед сбором урожая

Если существует угроза заражения или уже появились первые признаки болезни, к абрикосовым деревьям применяют фунгициды, разрешенные для плодовых культур. Конкретный препарат выбирают с учетом срока ожидания до сбора плодов.

В частности, специалисты называют эффективными:

препарат "Свитч" – период ожидания около 7 дней;

препарат "Телдор 500 СЦ" – период ожидания примерно 3 дня.

Это означает, что после обработки собирать плоды безопасно только по истечении указанного срока.

Что делать, если болезнь уже проявилась

Если признаки заболевания уже заметны, главная задача – сдержать дальнейшее распространение инфекции. В такой ситуации следует регулярно обрабатывать деревья разрешенными препаратами, удалять пораженные части и избегать загущения кроны, чтобы обеспечить лучшее проветривание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким плодовым деревьям нужно проводить обрезку летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.