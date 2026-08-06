Почему морковь горчит после сбора урожая: не допускайте этой ошибки

Первую морковь с собственного огорода можно собрать летом, а следующий урожай созревает ближе к концу сезона.

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Однако вместо сладкого и хрустящего корнеплода вы можете иногда ощущать горьковатый привкус после того, как вытащите его из земли. Оказывается, это часто вызвано ошибками, допущенными во время выращивания, пишет OBOZ.UA.

Одна из самых распространенных причин горького привкуса моркови — недостаточное количество воды. Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в периоды интенсивного роста корней. Когда почва пересыхает, морковь испытывает стресс и может накапливать больше соединений, ответственных за неприятное послевкусие.

Тяжелая или каменистая почва также может стать проблемой. Корни в такой почве затрудняют развитие, могут деформироваться и терять свою мягкость. Морковь лучше всего растет на легкой, хорошо дренированной почве с достаточным количеством питательных веществ.

Неправильное удобрение также может повлиять на вкус. Избыток азота приведёт к пышной надземной части моркови, но ухудшит качество корнеплодов. Слишком поздний сбор урожая также является важным фактором, поскольку старые корнеплоды часто становятся менее сладкими и более волокнистыми.

Поэтому, чтобы морковь не была горькой, следует подготовить подходящее место, равномерно поливать растения и избегать чрезмерного удобрения . Также важно собирать морковь в нужное время. Правильное выращивание обеспечит сохранение корнеплодами их естественной сладости и аппетитного вкуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стоит сделать с морковью и свеклой на огороде в августе.

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