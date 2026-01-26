Топ-5 лучших пород кошек для начинающих владельцев по версии ветеринара

Выбор кота для начинающего владельца может быть сложной задачей, но ветеринар поделился породами пушистых домашних любимцев, которые он рекомендует.

Так, Амир Анвари составил список из пяти пород кошек, которые, по его мнению, особенно подходят для новичков благодаря их типично спокойному и неприхотливому характеру. Он назвал их в своем новом видео в TikTok.

Шотландская вислоухая

Шотландские вислоухие кошки широко считаются отличным выбором для начинающих благодаря своему любящему, спокойному и покладистому характеру. Они нуждаются в минимальном уходе, являются тихими жителями и хорошо ладят с молодняком и другими домашними животными.

Шотландские вислоухие – это порода, характеризующаяся сложенными ушами и округлым телосложением. Оригинальная шотландская вислоухая порода родилась в Шотландии в 1961 году и имела генетическую мутацию, ответственную за характерную складку уха.

Однако, из-за этой генной мутации, организация "Защита кошек" призывает людей избегать завода этой породы, поскольку эти кошки часто могут иметь серьезные проблемы со здоровьем, которые вызывают боль и плохое самочувствие.

Регдолл

Скорее всего, они подходят новичкам, потому что, подобно шотландским вислоухим, регдоллы известны своим ласковым и любящим темпераментом.

Рэгдоллы любят, когда их берут на руки, и легко адаптируются к разным домам. Их длинный мех требует расчесывания, но спокойный характер делает их одними из лучших кошек для начинающих.

Мейн-кун

Если вы ищете более крупного домашнего любимца, то мейн-кун может идеально подойти для вас, поскольку он может сравниться по размеру с маленькими собаками.

Это идеальный кот для вас, если у вас есть свободное время, чтобы играть с ним дома, поскольку он процветает в активной и социальной среде. Из-за своей длинной и пушистой шерсти он также нуждается в ежедневном уходе, что является тем, что стоит учитывать будущим владельцам кошек.

Британская короткошерстная кошка

Эта порода прекрасно подходит для различных целей и является фантастическим выбором для тех, кто заводит кошку впервые. Они являются породистой версией традиционной домашней кошки.

Они спокойные и ласковые, но не слишком требовательные, что делает их идеальными для начинающих, которые ищут низкоэнергичного домашнего любимца. Несмотря на свой несколько независимый характер, эта порода невероятно преданная своим хозяевам и добросердечная.

Американская короткошерстная кошка

Американская короткошерстная кошка, подобно своим британским аналогам, является универсальной породой, известной своим игривым и беззаботным характером. Именно поэтому доктор Амир назвал ее лучшей породой для тех, кто заводит кошку впервые.

В отличие от британской короткошерстной породы, американские короткошерстные, как правило, более спортивные, стройные и активные. В противоположность этому, британская короткошерстная имеет "коренастую" шерсть, более широкую морду и более расслабленное, похожее на плюшевого мишку, поведение.

Регулярное вычесывание и расчесывание все еще необходимы, поскольку некоторые американские короткошерстные кошки склонны к линьке. Однако в целом с ними легко ладить.

