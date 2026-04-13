Почему коты так любят, когда их гладят зубной щеткой: трогательная причина

Владельцы котов были тронуты до слез, узнав, почему их любимцы, кажется, любят, когда их чистят влажной зубной щеткой, – и это объяснение нашло отклик у всех любителей животных.

Необычная техника распространяется в социальных сетях, и многие люди говорят, что она мгновенно успокаивает их котов. Однако, по мнению специалистов, для такого поведения действительно есть трогательная причина, пишет OBOZ.UA.

Эксперт по поведению кошек обнаружил, что щетинки зубной щетки очень точно воспроизводят текстуру языка кошки-мамы — то, что котята ассоциируют с комфортом и безопасностью с первых дней своей жизни. Проверяя эту теорию, один пользователь TikTok опубликовал видео, на котором он деликатно чистит свою кошку зубной щеткой, наблюдая, как его любимица кажется полностью расслабленной.

Тем не менее, хотя эта теория тронула сердца пользователей интернета, другие специалисты предостерегают владельцев не слишком увлекаться. Доктор Джеклин Эллис, директор по вопросам поведения в Торонтском обществе защиты животных, уточнила, что реакция может быть не полностью связана с самой зубной щеткой, пишет Express.

"На всех видео, которые я видела, котов гладили в местах, где у них есть пахучие железы, и это обычно их любимые места для прикосновения. Удовольствие может быть больше связано с местом, где они гладили, чем с инструментом, который использовали", – сказала специалист.

Она также отметила, что хотя нет ничего плохого в попытке этого метода, владельцам всегда следует обращать пристальное внимание на язык тела своего кота и немедленно прекращать, если их любимец проявляет какие-либо признаки дискомфорта.

