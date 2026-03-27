Ветеринар назвал четыре породы кошек, которых бы никогда не заводил

Ветеринар поделился четырьмя породами кошек, которых он никогда бы не заводил в качестве домашних животных, ссылаясь на серьезные проблемы со здоровьем и проблемы с поведением.

Врач, известный в сети как Бен, поделился в TikTok своим мнением относительно четырех популярных вариантов, изложив личные обоснования того, почему он не выбрал бы их в качестве домашних любимцев.

Бенгалы

"Это красивые коты, у них замечательная шерсть. Я понимаю, почему они нравятся людям", – начал специалист.

Тем не менее, он объяснил, что не хотел бы заводить такую кошку, поскольку они, по сути, являются чем-то средним между дикой и домашней породами.

По его словам, среди ветеринаров они имеют репутацию довольно агрессивных животных. Обычно это происходит из-за страха, но с ними может быть довольно опасно иметь дело.

Они очень умны, им нужна большая стимуляция, и, к сожалению, многие дома просто не совсем подходят для них.

Сфинкс

Это – уникальная и впечатляющая порода, наиболее известная своим бесшерстным видом. Также они отличились своей любовью и ориентированностью на людей, часто ища ласки и тепла.

Но ветеринар заявил, что они ему просто не нравятся из-за внешности, так как он "любит обнимать пушистого кота".

Шотландская вислоухая кошка

Шотландские вислоухие кошки известны любовью и преданностью своим семьям. Обычно они спокойные, тихие и беззаботные.

Однако Бен не хотел бы брать себе такую кошку из-за проблем со здоровьем. Он продолжил: "Еще одна порода, которую я никогда бы не купил, – это шотландская вислоухая кошка. Причина в том, что их кудрявые уши, что является их главной чертой, на самом деле связаны с нарушением хряща".

Этот дефектный хрящ также присутствует во всех их суставах, а это означает, что у них часто развивается болезненный артрит в раннем возрасте.

Персидская

Персидские кошки – красивые, спокойные и ласковые компаньоны, которые лучше всего подходят для владельцев, готовых уделять время их уходу.

Однако, вычесывание всей этой шерсти – не единственный фактор, который следует учитывать. Бен сказал, что никогда бы не хотел иметь персидского кота из-за их плоских мордочек, которые создают многочисленные проблемы.

