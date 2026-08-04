Почему именно крокодильи слёзы? Тайна фразы, которой сотни лет

Фразеологизм "крокодиловы слёзы" широко употребляется в украинском языке, однако его истинное происхождение знают не все. Это выражение имеет многовековую историю и связано с древними мифами о поведении животных.

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Сегодня он используется для обозначения неискренних эмоций и лицемерного сочувствия. OBOZ.UA рассказывает все, что известно.

Значение фразеологизма

Выражение "крокодиловы слезы" означает притворное, неискреннее сочувствие или фальшивое проявление эмоций. Его употребляют, когда речь идет о человеке, который демонстрирует сожаление или сопереживание лишь для вида.

В художественной литературе этот фразеологизм встречается довольно часто. В частности, писатели используют его для подчеркивания лицемерия или коварства персонажей.

Происхождение выражения

Происхождение фразы связано с древним поверьем, что крокодилы якобы плачут перед тем, как съесть свою жертву. Подобные упоминания содержатся в источниках ещё XVII века, а также в более древних античных текстах.

В частности, в сборниках пословиц, приписываемых древнегреческим авторам, уже тогда проводились параллели между поведением крокодила и людьми, которые сначала причиняют вред, а затем демонстрируют притворное сожаление.

Научное объяснение и современное применение

На самом деле крокодилы не плачут от эмоций. Жидкость, появляющаяся у их глаз, является результатом работы специальных желез, которые выводят избыток солей из организма. Именно это явление и стало основой для возникновения мифа.

В современном языке это выражение применяют не только в быту, но и в СМИ, политике и даже в правоохранительной сфере. Им описывают притворный плач, актерскую игру или демонстративное сочувствие, не имеющее искренней основы.

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