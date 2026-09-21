Почему хочется задушить в объятиях маленьких котят или щенков: есть научное объяснение

Вы когда-нибудь смотрели на крошечного щенка или пушистого котенка и чувствовали, что можете просто раздавить его? Некоторые люди испытывают настолько сильный прилив нежности, когда сталкиваются с чем-то очаровательным, что чувствуют непреодолимое желание сжать или задушить его в объятиях.

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Как оказалось, в этой реакции нет ничего зловещего. У экспертов есть название для этого необычного ощущения – и оно встречается гораздо чаще, чем вы думаете, пишет OBOZ.UA.

Американский кинологический клуб (AKC) называет это "милой агрессией", описывая реакцию как желание сжать, укусить или ущипнуть что-то очаровательное без какого-либо реального намерения причинить вред.

Считается, что это необычное ощущение возникает, когда человека переполняют положительные эмоции.

Исследователи классифицировали это как "диморфную" реакцию, когда люди демонстрируют выражение лица, которое, кажется, противоречит тому, что они на самом деле чувствуют.

Это происходит, когда люди демонстрируют явно негативную реакцию на положительные ситуации – и это может включать плач на свадьбе или восторженные крики, когда они становятся свидетелями выступления любимой группы, несмотря на то, что обе реакции проистекают из радости.

По данным AKC, исследователи также обнаружили связь между "милой агрессией" и активностью мозга, связанной с заботливым поведением, таким как укачивание и поглаживание, а также с ощущением перегруженности.

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