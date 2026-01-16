Почему драцена сбрасывает листья: как спасти растение

Драцена часто воспринимается как одно из самых надежных комнатных растений. Она хорошо адаптируется к квартирным условиям и не требует сложного ухода.

Видео дня

Но иногда даже у ухоженного растения листья начинают желтеть и опадать. OBOZ.UA рассказывает, почему так происходит и как спасти растение.

Почему драцена теряет листья

Естественное старение

Через 1.5-2 года нижние листья постепенно желтеют и усыхают. Такое опадение является нормальным и не требует лечения. Достаточно осторожно убрать сухие части.

Чрезмерная влага в почве

Постоянно влажный субстрат приводит к кислородному голоданию корней. В результате листья теряют цвет, становятся вялыми и опадают. В теплое время года полив должен быть умеренным, а зимой – еще более ограниченным. Вода не должна застаиваться в поддоне дольше нескольких минут.

Слишком сухой воздух

Сухой квартирный воздух, особенно зимой, негативно влияет на состояние листьев. Кончики начинают подсыхать, появляется желтизна. Для драцены комфортной является влажность от 60–65 % и температура около 20–25 °C. Регулярное увлажнение воздуха заметно улучшает ее вид.

Влага в листовых пазухах

Если вода после полива задерживается между листьями, ткани могут повреждаться. Это проявляется локальным пожелтением и последующим отмиранием листка. Поливайте растение аккуратно, направляя воду только в почву.

Стресс после пересадки

Даже правильная пересадка – это стресс для драцены. Поврежденные корешки временно хуже поставляют питательные вещества, из-за чего листья реагируют пожелтением. После пересадки растению нужен покой и легкая подкормка, особенно весной.

Болезни и насекомые-вредители

Грибковые инфекции или паразиты нарушают питание листьев и приводят к их опадению. Если проблема прогрессирует быстро, стоит осмотреть растение и вовремя применить защитные средства, иначе драцена может сильно ослабнуть.

Освещение и сквозняки

Драцена лучше всего чувствует себя при ярком, но рассеянном свете. Прямое солнце оставляет ожоги, а холодные сквозняки вызывают темные пятна и общее истощение. Неудачное местоположение часто становится причиной массового опадения листьев.

Как помочь растению восстановиться

Скорректируйте полив, повысьте влажность воздуха и обеспечьте стабильную температуру без резких перепадов. Переместите драцену в светлое, защищенное от солнца и сквозняков место. При правильном уходе растение быстро восстанавливает силу и снова формирует густую, здоровую крону.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно пересаживать орхидею.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.