Когда День автомобилиста в Украине: дата в 2025 году
День автомобилиста – профессиональный праздник всех, кто работает в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября и в 2025 году приходится на 26 октября.
Автомобильная отрасль является важной составляющей экономики и повседневной жизни. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.
История праздника
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Украине был учрежден в 1993 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука.
В украинской традиции День автомобилиста объединили с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства, поэтому сейчас он официально называется Днем автомобилиста и дорожника. Этот праздник символизирует благодарность людям, которые обеспечивают работу транспортной системы страны – от проектировщиков дорог до водителей общественного и грузового транспорта.
Кто празднует День автомобилиста
Праздник касается всех, чья работа или призвание связаны с транспортом:
- водителей всех видов транспорта – общественного, грузового и специального;
- дальнобойщиков и владельцев автотранспорта;
- водителей электротранспорта;
- автослесарей, шиномонтажников, механиков;
- инженеров и строителей дорог;
- работников дорожно-эксплуатационных служб.
Интересные факты к празднику
- Первый автомобиль в Украине появился в 1891 году – его владельцем был редактор "Одесского листка" Василий Навроцкий.
- В 1909 году инженер Владимир Стасюлевич в своей механической мастерской создал первый украинский автобус.
- В 1900 году была построена первая автомобильная дорога в Украине – между Львовом и Перемышлем.
