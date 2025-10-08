Когда День автомобилиста в Украине: дата в 2025 году

День автомобилиста – профессиональный праздник всех, кто работает в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября и в 2025 году приходится на 26 октября.

Автомобильная отрасль является важной составляющей экономики и повседневной жизни. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

История праздника

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Украине был учрежден в 1993 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука.

В украинской традиции День автомобилиста объединили с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства, поэтому сейчас он официально называется Днем автомобилиста и дорожника. Этот праздник символизирует благодарность людям, которые обеспечивают работу транспортной системы страны – от проектировщиков дорог до водителей общественного и грузового транспорта.

Кто празднует День автомобилиста

Праздник касается всех, чья работа или призвание связаны с транспортом:

водителей всех видов транспорта – общественного, грузового и специального;

дальнобойщиков и владельцев автотранспорта;

водителей электротранспорта;

автослесарей, шиномонтажников, механиков;

инженеров и строителей дорог;

работников дорожно-эксплуатационных служб.

Интересные факты к празднику

Первый автомобиль в Украине появился в 1891 году – его владельцем был редактор "Одесского листка" Василий Навроцкий.

В 1909 году инженер Владимир Стасюлевич в своей механической мастерской создал первый украинский автобус.

В 1900 году была построена первая автомобильная дорога в Украине – между Львовом и Перемышлем.

