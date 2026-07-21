Почему черника не плодоносит: не допускайте этой ключевой ошибки

Черника не является особо прихотливым кустарником, но у нее есть свои специфические потребности. Если их не удовлетворять, растение может энергично расти и давать здоровую листву, но плохо цвести и плодоносить.

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Многие люди сосредотачиваются на обильном удобрении, забывая о таких основных вопросах, как правильная почва и полив. Эти два незаметных, но фундаментальных фактора часто определяют урожай, которым мы наслаждаемся летом, пишет OBOZ.UA.

Выращивание черники не представляет серьезных проблем, но она все же является требовательным растением. Часто отсутствие плодов или их небольшое количество является результатом неправильного ухода. Одна из самых распространенных, самых незаметных и в то же время самых вредных ошибок – это полив обычной водой из-под крана.

Растение лучше всего растет в кислой почве, а обычная водопроводная вода имеет высокий уровень pH и часто содержит соединения кальция, которые оказывают разкисляющее действие на почву. Регулярный полив такой водой со временем может повысить уровень pH, что затруднит усвоение растением питательных веществ.

Это мешает кустарнику должным образом цвести и плодоносить. Поэтому, если возможно, лучше использовать для полива дождевую воду. В противном случае водопроводную воду следует фильтровать и контролировать её pH.

Правильный полив мало что даст, если черника посажена в неподходящую почву. Чаще всего она попадает в обычную садовую почву, хотя это растение лучше всего растет в легкой, хорошо дренированной и кислой почве.

Она плохо переносит нейтральную и щелочную почву, поэтому на обычной почве, особенно известковой или тяжёлой, может плохо расти и давать лишь горстку плодов, даже при надлежащем удобрении.

Поэтому грядку с черникой следует заполнить смесью кислого торфа, компостированной сосновой коры и небольшого количества песка. Вы можете приобрести готовые субстраты для кислолюбивых растений. Мульчирование также является хорошей идеей, поскольку оно помогает поддерживать надлежащий уровень pH почвы и ограничивает испарение воды.

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