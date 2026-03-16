Почему булгур нужно обязательно добавить в свой рацион и с чем его есть для максимальной пользы: рассказывает Светлана Фус

Булгур – очень вкусный, полезный продукт, который может быть основой для каш, супов, рассольника, салатов, голубцов. Еще из него можно готовить сладкие каши с фруктами и сухофруктами.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезен булгур, а также почему его нужно добавить в свой рацион.

Чем полезен булгур

"Для приготовления крупы пшеничные зерна пропаривают, затем высушивают на солнце, очищают от оболочек и измельчают до нужного размера. В 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность — 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно в 3 раза меньше. Поскольку при производстве булгура в пшенице остаются зародыши, в этой крупе больше питательных веществ и витаминов по сравнению с манкой, кус-кусом и многими другими популярными крупами. Булгур содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, в том числе фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний", – рассказала Фус.

В каком виде булгур наиболее сытный

"Вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кус-кусом. Гликемический индекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 единиц", – объяснила диетолог.

С чем лучше всего есть булгур

"Полезно в булгур добавлять ягоды, фрукты или зелень, чтобы улучшить вкус блюда и насытить витаминами. Традиционное блюдо из булгура-табуле, холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом. Одно из преимуществ приготовления блюд из булгура– даже при длительной варке он не разваривается до кашеобразного состояния и не теряет формы, как, например, рис или перловка", – рассказала Фус.

Когда лучше есть булгур

"Напомню, что булгур, как и другие каши, это, в первую очередь, углеводы. Вы часто слышите, что углеводы лучше есть утром и днем, чтобы запастись энергией для физической и умственной работы и, самое главное, не есть вечером, чтобы не набирать вес. Это лишь отчасти верно. Я бы советовала из вечернего приема пищи убрать в первую очередь простые углеводы – сладкие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, сладости. Именно их нужно употреблять в первой половине дня. А вот небольшое количество такой каши, как булгур, съесть на ужин можно", – уточнила специалист.

