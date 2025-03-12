По каким причинам ТЦК может объявить гражданина в розыск и что делать в таком случае: объяснение

В последнее время в Украине возросло количество случаев объявления военнообязанных граждан в розыск по инициативе ТЦК. Основной причиной является нарушение правил военного учета.

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В частности, в розыск военнообязанного могут объявить, если он не явился в ТЦК по повестке. Что делать в таком случае, объясняют юристы Prikhodko&Partners.

Как правило, о своем пребывании в розыске из-за нарушения правил военного учета сами граждане узнают, когда обращаются в полицию, сервисные центры Министерства внутренних дел или при пересечении границы.

Тем, кто оказался в такой ситуации, юристы советуют, прежде всего, обратиться к адвокатам, чтобы выяснить, было ли это представление правомерным и что нужно делать дальше. .

В розыск по инициативе ТЦК может быть объявлен военнообязанный, нарушивший следующие правила военного учета:

не явился в ТЦК после получения должным образом врученной повестки;

проинформирован под подпись на рабочем месте о необходимости прибыть в местный ТЦК, но проигнорировал это требование;

не состоит на военном учете в ТЦК.

В этих случаях ТЦК согласно действующему законодательству через Национальную полицию могут объявить гражданина в розыск.

Тем, кто проявил себя среди разыскиваемых ТЦК, должны выяснить причины подачи в розыск. Если человек соблюдал правила военного учета, объявление в розыск может оказаться ошибочным.

Так, прежде всего, юристы советуют обратиться в районный ТЦК по месту регистрации. Если гражданин не получал повесток, но находится в розыске, на месте сотрудники выяснят причины и установят дальнейшие шаги.

Также в случае подачи в розыск ТЦК можно обратиться в суд, если гражданин считает, что эти действия военкомата или правоохранительных органов незаконны: соответствующее заявление следует подавать в местный суд первой инстанции.

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