Что нужно для оформления отсрочки от мобилизации и можно ли ее получить онлайн: объяснение

В Украине продолжается мобилизация, которая вместе с военным положением продлена до 9 мая 2025 года. В то же время, некоторые категории военнообязанных лиц могут оформить отсрочку от призыва на службу.

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Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют лица с инвалидностью, военнообязанные, по заключению ВЛК временно непригодные к службе, и многодетные родители. Также не подлежат мобилизации мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий, если они принимали участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности.

Дополнительно могут быть освобождены от службы мужчины, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы, если нет других опекунов. Это же правило касается ухода за пожилыми родителями или другими родственниками. В неких вариантах отсрочка предоставляется и тем, чья супруга имеет инвалидность III группы.

Также не мобилизуют работников предприятий, имеющих статус критически важных в случае бронирования. Недавно Кабинет министров Украины продлил отсрочку для таких лиц до 31 марта 2025 года, чтобы компании успели обновить документы в соответствии с новыми критериями бронирования.

При этом студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают последовательное образование, также имеют право на отсрочку. Для ученых и педагогов она возможна при условии, что их ставка не меньше 0,75.

Как подать документы на отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с паспортом и военным билетом. Там необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или их заверенные копии.

Некоторые категории граждан, включая студентов, инвалидов и многодетных родителей, могут подать документы дистанционно через систему "Резерв+". Там же можно проверить актуальность отсрочки и запросить ее продление.

Важно помнить, что отсрочка дается на определенный срок, после чего ее необходимо возобновлять. Она может быть аннулирована не только по истечении срока действия, но и в случае утраты лицом оснований для освобождения от мобилизации, например, если работник увольняется с критически важного предприятия или оно теряет соответствующий статус.

Как сообщал OBOZ.UA, с марта 2025 года вступили в силу изменения в мобилизационное законодательство. Теперь представители некоторых профессий могут получить отсрочку от мобилизации, если работают в важной для экономики страны отрасли. В то же время, часть других работников может потерять бронирование.

В Украине правительство приняло изменения в постановление о мобилизации и бронировании, благодаря которым провайдеры и операторы связи смогут бронировать своих работников. Речь идет о "бригадах, строящих энергостойкие сети" связи.

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