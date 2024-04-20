План возрождения Мариуполя – Mariupol Reborn, представлен Европейскому комитету регионов в Брюсселе

Опыт по разработке и реализации масштабного проекта возрождения Мариуполя станет практическим кейсом для более чем 200 находившихся и еще пребывающих во временной оккупации громад. Его на 160-м Пленарном заседании Европейского комитета регионов в Брюсселе презентовал мариупольский городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба.

Во время пленарного заседания глава Мариуполя подчеркнул, что говорит от имени 144 временно оккупированных и 87 уже деоккупированных украинских громад. Это тысячи людей, которые из-за войны потеряли почти все. 4 млн украинцев потеряли жилье, еще большее количество наших граждан получило статус внутренне перемещенных лиц. Итак, каждая громада, испытавшая ужасные последствия войны, нуждается в помощи – своевременной и комплексной.

"Сегодня украинские громады нуждаются в поддержке на разных фронтах. В частности, мы уже начали готовиться к деоккупации наших территорий. Мы не знаем, когда это произойдет, но мы точно знаем, что должны быть готовы. В рамках нашей секции Ассоциации городов Украины мы начали диалог между громадами по восстановлению. Есть пример моего города – это проект Mariupol Reborn, который мы формируем вместе с международными партнерами. Есть другие примеры Бахмута, Ирпеня, Бучи. Пока Украине нужен европейский опыт в создании кадрового резерва восстановления и восстановления страны", - подчеркнул Вадим Бойченко.

В команде Mariupol Reborn отмечают, что систематическое продвижение плана возрождения Мариуполя, прежде всего на международной арене, позволяет не только держать фокус внимания мирового сообщества на трагедии города и всей Украины, но и аккумулировать практическую помощь: экспертную, материальную, дипломатическую. А опыт города можно будет масштабировать на других пострадавших от войны территории Украины.

"Mariupol Reborn уже разработал комплексную экспертизу восстановления города – это план первоочередных шагов, урбан-видения, опыт привлечения доноров. Эта экспертная база универсальна и ее уже применяют деоккупированные громады для восстановления украинских городов. Группа компаний SCM Рината Ахметова вносит свой вклад в восстановление Украины уже сегодня", - объясняет директор ОО "Мариуполь.Реборн", руководитель направления развития громад Группы Метинвест Александр Вишняков.

Мариуполь стремится восстановить свои флагманские позиции в контексте развития современных украинских городов по возвращении под украинский флаг, и громада и ее партнеры прилагают к этому максимум усилий.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.

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