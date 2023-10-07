Пилососю или пилосошу? Как правильно сказать на украинском
Хозяйки во время уборки пылесосят, чтобы избавиться от пыли и мусора на полу. Но не все знают, как правильно сказать: "я пилососю" или "я пилосошу".
Для начала нужно узнать, какие названия имеет аппарат для очистки от пыли. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.
Украинские словари предоставляют три варианта такого аппарата:
- Пилосос – самый распространенный вариант;
- Пилотяг;
- Пилосмок.
Поэтому правильно говорить: "я пилососю", а не "я пилосошу". Если эта форма для вас необычна, то говорите: "я прибираю пилососом" или "я чищу пилососом".
Также Авраменко рассказал, существует ли в украинском языке слово "шльопанці". Языковед отметил, что "шльопанці" – это больше русское слово, которое очень распространено в Украине. Правильно называть этот тип обуви "пантофлі". Это мягкие комнатные туфли без каблуков.
Еще одно русское слово, которое часто употребляют украинцы – это "задник". Нужно говорить "закаблук" – это задняя часть обуви, охватывающая пятку.
Для большинства такие слова незнакомы и необычны, но они правильные. Поэтому нужно не засорять язык русизмами, а возрождать соловьиный украинский язык.
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