Пили из дырочки или трубочки: почему в СССР продавали пиво в полиэтиленовых пакетах

Несмотря на то, что обычные бутылки и бокалы сегодня являются привычной тарой для пива, когда-то в Советском Союзе этот пенный напиток часто продавали довольно необычным способом. Многие помнят времена, когда пиво разливали непосредственно в полиэтиленовые пакеты.

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Эта практика, хоть и кажется странной с точки зрения современности, была распространенной в определенный период. Она является ярким свидетельством повседневных реалий эпохи тотального дефицита. Такой способ продажи вызывает недоумение у тех, кто не застал те времена. OBOZ.UA предлагает разобраться, почему же советские граждане пили пиво "из дырочки" или "трубочки".

Эта необычная традиция появилась преимущественно во второй половине 1980-х годов, ближе к 1990-м. К этому времени пиво обычно покупали в стеклянных бутылках. Если же бутылочной тары не было, напиток разливали в принесенные из дома стеклянные банки или даже в трехлитровые бидоны, которые чаще использовали для кваса или разливного молока. Существовало неписаное правило, что для пива преимущественно использовали банки, а не бидоны, но со временем обстоятельства заставили менять привычки.

Основной причиной перехода на полиэтиленовые пакеты стал нарастающий дефицит. В конце 80-х годов пиво превратилось в настоящий "благословенный напиток", который нужно было немедленно покупать, если он появлялся в продаже. В таких условиях люди были готовы наливать пиво в любую доступную емкость. Чаще всего такой емкостью оказывался полиэтиленовый пакет.

Стоит отметить, что тогдашние полиэтиленовые пакеты значительно отличались от современных одноразовых. Их берегли, не выбрасывали после первого использования, и они действительно служили долго, выдерживая наливание даже таких жидкостей как пиво. Хотя, конечно, существовала вероятность "аварии", когда пакет мог порваться, заливая содержимым всю сумку.

Другой причиной использования пакетов была нехватка чистой тары непосредственно в пивных заведениях. Часто все кружки были заняты, и дождаться их освобождения было практически невозможно. В таких ситуациях посетители просто просили налить пиво в пакет. А потом, для употребления, в пакете делалась небольшая аккуратная дырочка, через которую можно было наслаждаться пенным напитком.

Эта практика является ярким примером изобретательности советского человека, который постоянно сталкивался с условиями дефицита. Граждане СССР демонстрировали удивительную способность находить нестандартные решения в повседневных ситуациях, даже когда речь шла о такой простой вещи, как покупка пива. Это еще раз подтверждает, что в условиях постоянных ограничений люди находили пути для удовлетворения своих потребностей, даже если это требовало незаурядной смекалки.

OBOZ.UA писал ранее о причинах, почему пиво во времена Союза разливали в трехлитровые банки.

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