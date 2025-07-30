Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

Из сезонных баклажанов можно приготовить очень вкусные рулетики. Овощные слайсы сначала опустите в кляр, а затем приготовьте в духовке. После этого останется лишь добавить вкусную начинку и все завернуть.

Видео дня

Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны

яйца

панировочные сухари

помидоры

петрушка

Ингредиенты для соуса:

петрушка

чеснок

сметана/йогурт или майонез

специи

Способ приготовления:

1. Нарезать баклажаны слайсами.

2. Одну сторону баклажана окунуть в яйцо, а затем в панировочные сухари.

3. Выложить на противень, как показано на видео.

4. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

5. Смешать все ингредиенты для соуса.

6. Достать баклажаны, смазать соусом.

7. Выложить частички, помидоры и добавить петрушку.

8. Закрутить рулетик.

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