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Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
663
Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

Из сезонных баклажанов можно приготовить очень вкусные рулетики. Овощные слайсы сначала опустите в кляр, а затем приготовьте в духовке. После этого останется лишь добавить вкусную начинку и все завернуть.

Видео дня

Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником tsarlova n в Instagram.

Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • яйца
  • панировочные сухари
  • помидоры
  • петрушка

Ингредиенты для соуса:

  • петрушка
  • чеснок
  • сметана/йогурт или майонез
  • специи

Способ приготовления:

Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

1. Нарезать баклажаны слайсами.

2. Одну сторону баклажана окунуть в яйцо, а затем в панировочные сухари.

Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

3. Выложить на противень, как показано на видео.

4. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

5. Смешать все ингредиенты для соуса.

Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

6. Достать баклажаны, смазать соусом.

7. Выложить частички, помидоры и добавить петрушку.

Пикантные баклажанные рулетики с помидорами и петрушкой: закуска на каждый день и для праздничного стола

8. Закрутить рулетик.

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