Пес из Никополя 'запел' гимн Украины: щемящее видео

Пес из города Никополь в Днепропетровской области стал настоящим символом патриотизма. Собака спела Гимн Украины, чем изрядно умилила сеть.

Подходящий ролик появился в сети. На видео, ставшем вирусным, верный четырехлапый друг лает в такт Гимна, тем самым проявляя преданность и поддержку своей стране.

"Никопольский патриот", – коротко прокомментирован ролик.

Следует отметить, что эта история является еще одним доказательством того, что патриотизм и чувство национального достоинства присутствуют в сердцах не только людей, но и животных. Они тоже тяжело переживают войну, которую в нашем государстве развязала Россия.

Напомним, сеть очаровало видео, на котором 7-летний украинец по имени Тимофей эмоционально исполнил Гимн Украины на школьной линейке. Мальчик вложил всю душу, когда пел "самую красивую песню".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мелитополе местные жители спели Государственный Гимн Украины на одной из улиц. Патриоты не побоялись репрессий со стороны захватчиков за свою жесткую гражданскую позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!