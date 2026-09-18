Смартфон за 19 "минималок": в Украине стартовал предзаказ на iPhone 18 Pro Max. Официальные цены

Через неделю, 25 сентября, в Украине начнётся официальная продажа новых iPhone. Учитывая это, ритейлеры начали принимать предзаказы на модели 18 Pro и Pro Max – официальные цены на устройства зависят от объема встроенной памяти и составляют 78–158 и 85–165 тыс. грн соответственно. Таким образом, топовая модель эквивалентна 19 минимальным зарплатам в Украине (в 2026 году она составляет 8647 грн).

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OBOZ.UA изучил ситуацию на рынке и проанализировал стоимость новых устройств. Оказалось, что цена в ключевых сетях электроники – одинаковая.

Сколько официально стоят новые iPhone в Украине

Традиционно стоимость смартфонов Apple одной линейки зависит главным образом от объема встроенной памяти и может существенно различаться. Согласно опубликованным ритейлерами ценникам, украинцам следует быть готовыми к таким ценам.

iPhone 18 Pro

256 Гб – 78 тыс. грн.

– 78 тыс. грн. 512 Гб – 91 тыс. грн.

– 91 тыс. грн. 1 ТБ – 118 тыс. грн.

– 118 тыс. грн. 2 Тб – 158 тыс. грн.

iPhone 18 Pro Max

256 ГБ – 85 тыс. грн.

– 85 тыс. грн. 512 ГБ – 98 тыс. грн.

– 98 тыс. грн. 1 ТБ – 124 тыс. грн.

– 124 тыс. грн. 2 ТБ – 165 тыс. грн.

Стоит отметить, что на рынке параллельно могут встречаться предложения от неофициальных продавцов и отдельных магазинов со значительным отклонением в стоимости, где цена зависит от условий неофициальной поставки и внутренней маржи. Однако официальный старт предзаказов устанавливает единую розничную стоимость для сертифицированной техники с полноценной гарантией.

Почему в США iPhone стоит дешевле?

Сравнение стоимости iPhone в Украине и США традиционно вызывает вопросы из-за разницы в цифрах, однако прямое сравнение ценников некорректно по нескольким объективным причинам.

Налог в США

Цена, которую покупатель видит на официальном сайте Apple в США, указана без учета местного налога с продаж. Его размер добавляется при расчете и зависит от штата и конкретного города.

Налоги и пошлины в Украине

В стоимость официального смартфона в Украине уже включены НДС (20%), таможенные сборы и официальное декларирование импорта.

Логистика и обслуживание

В итоговую стоимость заложены международная логистика, страхование груза, расходы на официальное гарантийное обслуживание в Украине, а также операционные расходы ритейлеров и риски, связанные с колебаниями курса валют.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне массового ввоза в Украину контрабандных iPhone Государственная таможенная служба запустила новый онлайн-сервис, который позволяет по IMEI проверить, есть ли данные о мобильном телефоне в сведениях о его таможенном оформлении в Украине. Это может быть полезно, в частности, покупателям, которые хотят узнать о происхождении смартфона перед покупкой.

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