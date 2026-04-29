Первое мая будет 'переходным': синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине. Карта

Нынешний апрель оказался не слишком теплым, и этот холод будет держаться еще в последний день месяца, 30 числа. Однако уже с мая начнет теплеть и заморозки пройдут.

Видео дня

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что первое мая станет переходным периодом от холода к теплой погоде.

Погода 30 апреля

Так, до конца апреля, то есть еще 30 числа, в Украине будет холодная погода, ночью остается вероятность заморозков. Днем в четверг ожидается +8...+11 градусов, на континентальной части юга +10...+13 градусов.

На части территории страны пройдут дожди, в частности на севере, северо-востоке, в центральной части. На остальной – западе, юге и юго-востоке – без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, умеренный или небольшой.

"Каждый раз, садясь писать прогноз погоды, я немного расстраивалась и опасалась. Потому что кто его знает, какая может быть реакция на постоянно холодные прогнозы. А вот сегодня, несмотря на все еще холодный прогноз на завершающий день апреля, вижу наконец свет и тепло!" – написала Диденко.

Когда наступит тепло

Потепление синоптик прогнозирует начиная со 2-3 мая. Ожидается, что наконец за окном начнет теплеть и заморозки отойдут. Дневная температура воздуха составит +11...+16 градусов, а на Волыни и Ровенщине в воскресенье ожидается настоящее тепло – +17...+20 градусов.

Какая погода в Киеве

В Киеве 30-го апреля ожидается небольшой дождь. Ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.

Первое мая синоптик называет переходным днем от холода к теплу, после чего должно наступить потепление.

"А вот 2-3 мая тепло уже посмелее, да и осадки вряд ли решатся помешать нам насладиться наконец хотя бы несмелым, но перспективным теплом – на выходных ожидается сухая погода с солнечными прояснениями. Следующая неделя порадует еще больше", – прогнозирует Диденко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!