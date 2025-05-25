Первая исполнительница песни 'Красные маки на Монте-Кассино' Ирена Рената Андерс: тайна жизни выдающейся украинки

Ирена Рената Андерс – еще одна выдающаяся украинка, имя которой было надолго вычеркнуто из истории Украины: о ней практически ничего не знали даже ее коллеги-музыканты. Во многом причиной тому – тайна этой красивой и талантливой женщины, которую она хранила почти всю свою жизнь. Ни в интервью, ни в выступлениях перед публикой Ирена никогда не упоминала о том, что у нее был младший брат Стефан, который во время Второй мировой войны служил в дивизии "Галичина".

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Супруга легендарного польского генерала не могла позволить себе обнародовать этот факт своей биографии, поскольку он стал бы губительным как для нее, так и для ее мужа. Но Ирена всегда помнила о том, откуда она родом. Именно с ее подачи генералу Андерсу удалось спасти от выдачи советским властям 11 (!) тысяч украинских солдат, которых ожидали бы в лучшем случае сибирские лагеря, а в худшем – смерть. А еще она всю свою благополучную жизнь в Англии тосковала по Львову, в котором прошли годы ее молодости.

Детство в "атмосфере искусства"

Ирена Яросевич – так звучит ее девичья фамилия – родилась 12 мая 1920 года на территории Чешской Силезии, в городе Брунталь, в украинской семье. Ее отец – греко-католический священник, служил капелланом сечевых стрельцов в Первую мировую войну. Мать происходила из известного рода Нижанковских, в котором были как музыканты – певцы, композиторы, исполнители, – так и священники, неудивительно, что в семье были сильны и религиозные, и музыкальные традиции. В интервью Ирена рассказывала, что в детстве "буквально пропиталась атмосферой искусства". Образование девушка получила в Львове, куда семья переехала в 1926 году: она училась в греко-католической гимназиии и посещала Львовский высший музыкальный институт имени Николая Лысенко, где занимались игрой на фортепиано – ее однокурсником по фортепианному классу был будущий командир УПА Роман Шухевич – и вокалом. Педагогами Яросевич были ее двоюродный брат Нестор Нижанковский – блестящий пианист, учившийся своему исполнительскому мастерству в Праге и Вене, и оперные примадонны Мария Сокол и Лидия Улуханова. Ирена одинаково блестяще исполняла как классические оперные арии, так и украинские народные песни – с таким репертуаром ей часто доверяли выступления на ответственных концертах.

Jabcio-Jass и первая любовь

В начале 30-х годов Ирена стала солисткой оркестра Jabcio-Jass под руководством Леонида Яблонского, в котором также выступали Анатолий Кос, прославившийся как композитор под фамилией Кос-Антакольский, и Богдан Веселовский, писавшие для нее песни. Джаз Яблонского произвел настоящую революцию в украинской музыке – до этого на украинском языке звучали только фольклорные произведения и песни сечевых стрельцов, но солисты Jabcio-Jass исполняли модные в то время в Европе танго и фокстроты, к которым к тому же писались украинские тексты. О работе в Jabcio-Jass Яросевич впоследствии вспоминала как о самом счастливом периоде в своей жизни. Веселовский стал первой большой любовью девушки – настолько сильной, что со временем она сменит свою фамилию на псевдоним, станет – в его честь – Ренатой Богданской. Увы, их отношения были разрушены Второй мировой войной и последовавшей за ней в 1939 году советской оккупацией: Веселовский уехал в Канаду, Ирена осталась во Львове. "Взрыв войны сломал все мои планы, – вспоминала впоследствии певица, – а затем – как у всех, кто пережил те события, – и всю жизнь".

"Теа-джаз" и тяжелые годы

В 1840-м году Богданская стала солисткой "Теа-джаза", в состав которого входили музыканты, бежавшие во Львов из Европы, чтобы спастись от фашизма, а руководил им такой же беженец – известный композитор Генрих Варс. В соответствии с названием – театральный джаз – коллектив играл в спектаклях, в которых вокальные номера – песни и арии из разных оперетт – были соединены в одно целое. Советские чиновники, отвечавшие за культуру Западной Украины, разделили "Теа-джаз" на четыре концертные бригады, которые ездили с гастролями сначала по Украине, а затем и по всему Советскому Союзу – вплоть до Сибири.

Впоследствии Богданская вспоминала: условия жизни и выступлений в этих поездках были настолько тяжелыми, что иногда ей казалось, будто бы артистов, среди которых было много украинцев, просто хотели уничтожить. С началом вторжения Германии на территорию СССР к физическим неудобствам прибавилось полуголодное существование. Достать продукты было очень сложно, и Ирене приходилось продавать вещи, чтобы не умереть с голоду, – так, мамину шубу и золотые часы отца она обменяла на рынке на… кусочек сала. Впрочем, были в той – кочевой – жизни Ирены и счастливые моменты: во время выступлений в Киеве она вышла замуж за певца Гвидона Боруцкого, который и пригласил ее в "Теа-джаз", а во время выступлений в Москве записала свою первую пластинку. Правда, на русском языке, но все равно это событие стало для Ирены – как для певицы – знаковым.

Знакомство с Владиславом Андерсом

В 1941 году Рената Богданская познакомилась с освобождённым из застенков НКВД польским генералом Владиславом Андерсом. Он попал в советский плен под Львовом в 1939 году, теперь же ему предложили возглавить польскую армию, которую в Кремле решили использовать в боях против фашистов. В нее вошли польские военнопленные, а также люди других национальностей – украинцы, белорусы и евреи, их отправили в Среднюю Азию на охрану нефтепроводов. Пути польской армии и "Теа-джаза", который к тому времени переименовали в военный оркестр "Польска парада", пересеклись в Багдаде. Генерал не мог не обратить внимание на красавицу вокалистку, и очень скоро Ирена стала любовницей Андерса, который был старше ее на четверть века.

"Красные маки Монте-Кассино"

С армией Андерса "Польска парада", а значит, и Ирена Яросевич, она же – Рената Богданская, прошла весь ее нелегкий путь – через Иран, Ирак и Палестину они дошли до Италии. Ирена пела для иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и египетского короля Фарука I, но самым запоминающимся для нее стало выступление в Италии – на вершине горы Монте-Кассино, где она с Гвидоном Боруцким впервые спела написанную Генрихом Варсом песню "Красные маки Монте-Кассино". Она была посвящена исторической победе польских солдат, прорвавших оборону нацистских войск и открывавших антигитлеровской коалиции путь на Рим. Штурм укреплений на склонах скалистой горы, считавшейся неприступной, продолжался с января по май 1944 года, потери были огромными – армия Андерса потеряла тысячи бойцов, но ей удалось одержать победу. Когда, спустя несколько лет, были сняты два посвященных этой странице истории Второй мировой войны художественных фильма – "Большая дорога" и "Незнакомец из Сан-Марино", – Ирена сыграла в обоих.

"Первая леди польской диаспоры"

После войны Яросевич развелась с Боруцким, а Андерс, который тоже был несвободен, ушел из семьи, и в 1948 году они поженились, певица взяла фамилию мужа. Коммунистическое руководство Польши отказало Андерсу в гражданстве своей страны, и Владислав с Иреной переехали в Великобританию, где у них родилась дочь Анна-Мария. Яркую, утончённую, элегантную Ирену – жену знаменитого польского генерала и талантливую певицу – считали первой леди польской эмиграции. Она часто выступала на концертах, где пела песни – в том числе и на украинском языке, записывала пластинки, участвовала в эфирах ВВС. И – хранила тайну своего происхождения, о которой никто не должен был знать, даже в украинскую церковь по воскресеньям она ходила втайне от всех, закрыв лицо темными солнцезащитными очками. Ирена Андерс умерла 29 ноября 2010 года в Лондоне, ей было 90 лет. Причиной ухода из жизни "первой леди польской диаспоры" стал инфаркт. После кремации ее прах захоронили в Италии на кладбище Монте-Кассино, рядом с могилой ее мужа, генерала Владислава Андерса.