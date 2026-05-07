Первая группа украинских ветеранов и ветеранок завершила лидерскую программу Фонда Виктора Пинчука в Йельском университете

Первая группа украинских ветеранов и ветеранок успешно завершила Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – первую международную программу, основанную Фондом Виктора Пинчука для ветеранов и ветеранок, которая состоялась в конце апреля 2026 года в Yale Jackson School of Global Affairs.

В течение пяти дней участники работали над темами современного лидерства и его исторических моделей, коммуникации, этики, а также глобальных вызовов, международных отношений. Отдельный фокус был сделан на роли Украины в мире – в частности через понимание того, как Украину воспринимают граждане и лидеры других стран и как эффективно формировать ее позицию на международной арене. Также значительное внимание уделили роли ветеранов в обществе и международному опыту их привлечения к лидерству.

Программа объединила лекции, практические сессии и интерактивные обсуждения с участием ведущих ученых и практиков. Среди которых: Тимоти Снайдер, почетный профессор истории и глобальных дел имени Ричарда С. Левина, который обсудил с участниками значение нынешнего исторического момента; старший научный сотрудник Yale Jackson Роберт Малли, который рассказал об изменении динамики войны и мира; Эмма Скай и Юваль Бен-Давид из International Leadership Center провели сессию по моделированию сценариев для Украины до 2050 года; старший преподаватель Yale School of Management Зои Ченс провела воркшопы по формированию месседжей и лидерского присутствия; историк и старший преподаватель Jackson Майк Бренес провел интерактивную сессию о будущем Украины; Брендон Наппи из Йельской школы богословия (Yale Divinity School), чья сессия по этике, осознанности и трансформационному лидерству помогла участникам отметить ценности, за которые они борются. Каждый день завершался After Action Reviews – структурированными итоговыми обсуждениями, которые модерировал ведущий инструктор программы UVLP, преподаватель Yale Jackson Джимми Гетч, ветеран ВМС США, который принял участие в более чем 150 боевых операциях до завершения военной карьеры в 2009 году из-за ранения.

Руководитель программы Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко отметила о завершении пилотного этапа программы и дальнейших планах ее развития: "Мы успешно завершили пилотный этап программы. Уже в конце 2026 года стартует следующая волна, а набор участников объявим этим летом. Наша задача – не только дать знания, а способствовать их осмыслению и практическому применению в украинском контексте – в армии, государстве и обществе. Украинские ветераны уже сегодня доказали свою эффективность и в будущем будут оставаться лидерами изменений в Украине".

Участники первой волны отмечают, что программа дала не только знания, но и инструменты для их практического применения.

"Эта программа не дала готовых ответов. Она дала контекст. Более широкий, сложный, иногда неудобный. Дала больше вопросов, чем ответов. И вместе с этим больше понимания, куда смотреть дальше.

Отдельно для меня это про людей. Вся группа – это лидеры. Люди, которые работают с людьми и ведут за собой. И в такой среде очень четко чувствуется ответственность: не просто понимать, а транслировать это дальше", – отметила участница программы Екатерина Луцик, ветеранка десантно-штурмовых войск, уволенная со службы после ранения.

"Эта программа для меня – это прежде всего о мышлении: о расширении горизонтов восприятия и более глубокое понимание того, кто такой лидер и какую ответственность он несет перед своим окружением. Лидерство – это сила, которой важно уметь пользоваться и направлять ее в правильное русло. Для меня эта программа точно будет полезной в будущем, ведь я стремлюсь развивать не только свой ближайший круг – семью, но и более широкую среду. Я хочу, чтобы моя работа имела реальное влияние на общество и на нашу страну. А со временем – возможно, и на мир", – отметил Дмитрий Финашин, участник программы, бывший снайпер и разведчик; советник Министра внутренних дел Украины по вопросам ветеранской политики; Герой Украины.

"Эта программа дала нам понять: мы, украинцы, на самом деле являемся мировыми лидерами. И мир для нас открыт. У нас есть огромное пространство для того, чтобы творить внутри страны – или в дроновой отрасли, или в ветеранской политике. Сегодня Украина проходит через процессы, которых мир раньше не видел. И все в наших руках: быть лидером в этих процессах, масштабировать их и таким образом получать свое место в мире", – поделился своими впечатлениями участник программы Егор Фирсов, заместитель командира 21-го полка беспилотных систем "Кракен" 3-го Армейского корпуса.

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – первая международная лидерская программа, созданная Фондом Виктора Пинчука для украинских ветеранов и ветеранок с целью развития лидерского потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня. Программа является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине.

В течение двух десятилетий Фонд поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы, как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies. UVLP дополняет также инициативы Виктора и Елены Пинчук ориентированные на ветеранов и военных: RECOVERY – сеть инновационной физической реабилитации военных и ветеранов; ВОЗВРАЩЕНИЕ – программу поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей; а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными чиновниками.

Школа глобальных дел Джексона Йельского университета является профессиональной школой, предлагающей междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд совместных и бакалаврских программ. Йельский университет, основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.