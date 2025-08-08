УкраїнськаУКР
Персики с мороженым: десерт, который стоит приготовить этим летом

Сочные сезонные персики можно очень вкусно подать в виде десерта. И его даже не придется долго готовить.Главный компонент такого лакомства – мороженое, которое будет очень кстати во время летней жары.

Идея приготовления запеченных персиков с мороженым опубликована на странице sviy.posud в Instagram.

Ингредиенты:

  • персики
  • сливочное масло
  • корица
  • кленовый сироп
  • тростниковый сахар
  • мороженое
  • фисташки

Способ приготовления:

1. Разрезать персики пополам, вынуть косточки.

2. Смешать масло, корицу, сироп и сахар.

3. Выложить персики в форму.

4. Добавить начинку в каждую половинку.

5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Подавать с шариком мороженого, посыпать фисташками.

