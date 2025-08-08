Видео дня
Персики с мороженым: десерт, который стоит приготовить этим летом
Сочные сезонные персики можно очень вкусно подать в виде десерта. И его даже не придется долго готовить.Главный компонент такого лакомства – мороженое, которое будет очень кстати во время летней жары.
Идея приготовления запеченных персиков с мороженым опубликована на странице sviy.posud в Instagram.
Ингредиенты:
- персики
- сливочное масло
- корица
- кленовый сироп
- тростниковый сахар
- мороженое
- фисташки
Способ приготовления:
1. Разрезать персики пополам, вынуть косточки.
2. Смешать масло, корицу, сироп и сахар.
3. Выложить персики в форму.
4. Добавить начинку в каждую половинку.
5. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
6. Подавать с шариком мороженого, посыпать фисташками.
