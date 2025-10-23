Перевод часов на зимнее время: как подготовиться

Перевод часов — мелочь на первый взгляд, но организм воспринимает смену даже на один час как определенный стресс. Поэтому накануне перехода на зимнее время, который в Украине состоится 25 октября, стоит позаботиться о себе, чтобы не нарушить свой режим сна и не чувствовать чрезмерную усталость.

OBOZ.UA разбирался, что нужно делать, чтобы лучше себя чувствовать в период смены времени. Эти рекомендации достаточно просты в исполнении и помогут вам чувствовать себя ощутимо лучше.

Начните адаптацию заранее. За несколько дней до перевода часов постепенно смещайте свой режим — ложитесь и просыпайтесь на 10–15 минут раньше или позже, в зависимости от направления перевода. Осенью один час добавляется, поэтому график сна смещаем вперед. Так организм плавно подстроится под новое время и не почувствует резкого сбоя.

Соблюдайте гигиену сна. За час до того, как заснуть, избегайте яркого света, в частности от телефонов и телевизора — это поможет лучше расслабиться и погрузиться в сон. Релаксу помогут также теплый душ, чтение или короткая прогулка на свежем воздухе.

Следите за питанием. В дни до и после перевода часов не перегружайте желудок — легкий ужин, больше овощей, меньше кофе и алкоголя. Особенно избегайте кофе вечером: он может нарушить сон, который и так становится более чувствительным из-за смены ритма.

Добавляйте больше света и движения. В первые дни после перехода на новое время проводите больше времени на дневном свете — он помогает настроить биоритмы. Утром открывайте шторы сразу после пробуждения, а днем старайтесь побыть на улице хотя бы полчаса. Легкая физическая активность — зарядка или прогулка — тоже ускоряют адаптацию.

Планируйте нагрузки. Если есть возможность, не назначайте важных дел или поездок на первые два дня после перевода часов. Организм может реагировать сонливостью, снижением внимания или перепадами настроения. Принятие важных решений и стрессовые переговоры тоже лучше перенести хотя бы на неделю.

Заботьтесь о настроении. Кратковременная усталость или раздражительность — нормальная реакция на смену биоритмов. Восстановить равновесие поможет спокойная музыка, любимые занятия, общение с близкими. И не требуйте от себя чрезмерной продуктивности в первые дни. Дайте себе время на адаптацию. Один час — это не так много вы достаточно быстро привыкнете.

Через 3–5 дней большинство людей полностью приспосабливается к новому времени. Поэтому главное правило — не игнорировать изменения, а помочь организму адаптироваться мягко. Тогда даже перевод часов не собьет ваш привычный ритм и не скажется на самочувствии.

