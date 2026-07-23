Перец начнет расти как сумасшедший: чем поливать в июле

В июле в саду кипит жизнь, но работа на грядках не должна ограничиваться только помидорами. Именно с ними мы сейчас проводим большую часть своего времени, подвязывая тяжелые побеги и ухаживая за созревающими плодами.

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Однако перец также нуждается в поддержке, чтобы расти, цвести и активно плодоносить. Его можно полить домашним удобрением из луковой шелухи, что придаст растениям больше сил для дальнейшего роста и плодоношения, пишет OBOZ.UA.

Возьмите 3–4 луковицы и залейте сухую шелуху 1 литром горячей воды. Накройте крышкой и дайте настояться ночь, затем процедите. Поливайте перец этим отваром каждые 10–14 дней, непосредственно под корни.

Удобрение перца в июле — это еще не все. В этот период обычно рекомендуется интенсивно поливать его отстоянной водой, даже через день, утром или вечером, особенно в жаркие дни.

Желательно обеспечить перцу солнечное место, защищенное от сильных ветров, и плодородную, богатую гумусом, хорошо дренированную почву. Также стоит замульчировать землю вокруг перца чем-то вроде сосновой коры или скошенной травы, чтобы защитить корни от чрезмерного нагрева и уменьшить испарение воды.

Также следует помнить о регулярном удалении сорняков, которые конкурируют с перцем за питательные вещества, а высокорослые сорта перца следует подвязывать к кольям, чтобы предотвратить обрыв побегов плодами.

OBOZ.UA предлагает огородникам способ значительно увеличить урожай перца.

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