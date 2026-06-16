Перестаньте включать вентилятор в жаркую погоду: есть бесплатная альтернатива

Лето — прекрасная возможность расслабиться на свежем воздухе и насладиться прекрасной погодой, но жара может стать невыносимой, когда вы находитесь в помещении.

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Большинство домов построены так, чтобы удерживать тепло, поэтому в них часто бывает душно, а постоянная работа вентилятора может значительно увеличить ваши расходы на энергию. По словам экспертов, поддерживать прохладу в доме чрезвычайно просто, поскольку вам просто нужно открыть окна в оптимальное время, пишет OBOZ.UA.

В течение дня солнечный свет, проникающий через окна, быстро нагревает ваш дом, особенно в самый жаркий период, который обычно приходится на время с 11:00 до 18:00.

Закрытие штор в светлое время суток выполняет функцию изоляции, минимизируя поглощение тепла, тогда как открытие окон вечером позволяет выпустить любой теплый воздух, задержавшийся в помещении.

Хотя это может показаться простым, но всего несколько минут открывания и закрывания окон снизят как температуру, так и уровень влажности в вашем доме, обеспечивая вам комфорт в течение всего лета.

Как сохранить прохладу дома летом

Если у вас есть вентилятор, его включение вечером значительно эффективнее, чем работа днем, поскольку это помогает выводить теплый воздух из вашего дома.

Размещение миски со льдом перед вентилятором также может служить импровизированным кондиционером, быстро охлаждая ваш дом и делая жаркие летние ночи гораздо более сносными.

Убедитесь, что двери остаются открытыми вечером, чтобы воздух свободно циркулировал между комнатами, и отодвиньте громоздкую мебель и тяжелые шторы, поскольку они могут препятствовать потоку воздуха.

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