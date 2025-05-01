Переселенцы из Бахмутского общества в Харькове получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Харьков ежедневно подвергается российским обстрелам. Несмотря на сокрушительные атаки, в городе до сих пор проживает более 1,3 миллиона украинцев. Часть из них – вынужденные переселенцы. Для людей, ранее живших в Бахмутской общине, Фонд Рината Ахметова передал помощь.

Видео дня

Выдачи организованы в хабе городской военной администрации Бахмутского района, работающей в Харькове.

В состав каждого набора входят продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.