Переселенцы из Бахмута и Покровска начали получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова в Кропивницком

Фонд Рината Ахметова передал почти 2 тысячи продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Бахмута и Покровска, которые сейчас живут в Кропивницком. Выдачи производятся в местном гуманитарном хабе Бахмута.

В каждом наборе продукты первой необходимости, сообщают в Фонде. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Эта поддержка важна и ожидаема, ведь война заставила людей обустраивать жизнь с нуля.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".