Переселенцы из Авдеевки могут получить в Павлограде помощь от Фонда Рината Ахметова

В канун Пасхи гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова поступил для вынужденных переселенцев из Авдеевки, которые сейчас живут в Павлограде. Выдачи осуществляются в действующем в городе хабе "Авдеевка – это мы".

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В составе каждого набора продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.