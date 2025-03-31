Перемирия в апреле не будет? Астролог дала прогноз для Украины

Поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией при посредничестве США в последнее время активизировались, многие возлагают на них надежды. Но удастся ли достичь договоренностей уже в апреле?

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Ответ на этот вопрос эксклюзивно для OBOZ.UA дала астролог и нумеролог Исита Гая. Она рассказала, сможет ли апрель стать решающим для Украины месяцем и смогут ли стороны договориться о перемирии.

"Я могу сказать, что в этом месяце я не вижу перемирия", – дала свой прогноз Исита Гая. При этом она предсказала, как именно будет вести себя захватчик Россия в ближайшее время. "Поскольку уже есть решение о сроках, в которые будет перемирие, Россия будет в последние месяцы пытаться забрать как можно больше территорий себе. И к мирной договоренности те территории, которые она заберет, она захочет присвоить себе", – сказала астролог.

Вместе с тем, Исита Гая спрогнозировала на апрель и много обсуждений. "И также на энергетическом уровне именно в апреле происходят значительные изменения", – добавила она.

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